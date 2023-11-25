В ЦАХАЛ заявили о прогрессе в освобождении второй группы заложников из Газы

Значительный прогресс достигнут в ходе освобождения второй группы заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС в секторе Газа. Об этом 25 ноября сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

Он отметил, что несмотря на задержку, необходимо проявить терпение.

«Есть значительный прогресс (в ходе освобождения заложников. — Ред.), мы сообщим общественности, когда всё начнет реально происходить», — сказал он в ходе брифинга.

Как указал Хагари, израильская сторона ведет переговоры с ХАМАС через посредников. По его словам, Египет и Катар делают всё возможное для сохранения сделки.

Хагари подчеркнул, что Израиль со своей стороны полностью выполняет все условия сделки, и добавил, что израильская сторона намерена вернуть из сектора Газа всех заложников «любым путем — либо через сделку, либо через возобновление боевых действий».

Ранее в этот день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел экстренное совещание с руководством всех служб безопасности, чтобы убедиться в выполнении второго этапа плана по освобождению заложников в секторе Газа.

В МИД Катара сообщили, что ХАМАС освободит вечером в субботу 13 израильских заложников и семь иностранцев в обмен на освобождение 39 палестинцев. Как отметили в дипведомстве, задержка в процессе освобождения второй группы израильских заложников преодолена при участии Катара и Египта.

Военное крыло ХАМАС «Бригады Аль-Кассама» 25 ноября приняло решение отложить освобождение второй группы заложников до тех пор, пока Израиль не выполнит условия соглашения о доставке гуманитарных грузов на территорию анклава. Изначально планировалось передать Красному Кресту 14 заложников. Израильская армия сообщила о намерении возобновить операцию в Газе, если ХАМАС не передаст вторую группу заложников до полуночи.

Соглашение о временном прекращении огня между ХАМАС и Израилем вступило в силу утром 24 ноября. Палестинское движение освободило первую партию заложников из 24 пленных, Израиль освободил 39 палестинских женщин и детей.

22 ноября правительство Израиля одобрило план по возвращению минимум 50 заложников ХАМАС в течение четырех дней, во время которых не будут вестись боевые действия. ХАМАС подтвердило достижение договоренности о четырехдневном перемирии для возвращения заложников. В ответ на освобождение 50 израильтян, удерживаемых палестинским движением в секторе Газа, Израиль отпустит на свободу 150 палестинских заключенных.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.