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Сюжет:

ЦАХАЛ намерена возобновить операцию, если вторую группу заложников не освободят

13-й канал: ЦАХАЛ возобновит операцию, если вторую группу заложников не освободят
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Фото: IDF
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновит наземную операцию в секторе Газа, если палестинское движение ХАМАС не освободит к полуночи вторую группу заложников. Об этом 25 ноября сообщил 13-й телеканал израильского телевидения со ссылкой на источник.

«Если ХАМАС не освободит заложников к полуночи, мы можем вернуться к маневрированию в секторе Газа», — сказал он.

Ранее в этот день военное крыло ХАМАС «Бригады Аль-Кассама» приняло решение отложить освобождение второй группы заложников до тех пор, пока Израиль не выполнит условия соглашения о доставке гуманитарных грузов на территорию анклава. Изначально планировалось передать Красному Кресту 14 заложников.

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Соглашение о временном прекращении огня между ХАМАС и Израилем вступило в силу утром 24 ноября, тогда же палестинским движением была освобождена первая партия заложников из 24 пленных, Израиль освободил 39 палестинских женщин и детей.

7 октября движение ХАМАС подвергло израильскую территорию массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в анклаве.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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