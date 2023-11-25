В Катаре сообщили о планах ХАМАС освободить заложников в ближайшее время

Палестинское движение ХАМАС освободит вечером в субботу 13 израильских заложников и семь иностранцев в обмен на освобождение 39 палестинцев. Об этом 25 ноября сообщили в МИД Катара.

Как отметили в дипведомстве, задержка в процессе освобождения второй группы израильских заложников преодолена при участии Катара и Египта.

«<…> Препятствия на пути освобождения заключенных были преодолены благодаря катарско-египетским контактам с обеими сторонами, и 39 палестинских гражданских лиц будут освобождены сегодня вечером, в то время как 13 израильских заложников покинут Газу в дополнение к семи иностранцам», — сказано в сообщении официального представителя МИД Катара Маджида бен Мухаммеда аль-Ансари в соцсети X (бывш. Twitter).

Ранее в этот день военное крыло ХАМАС «Бригады Аль-Кассама» приняло решение отложить освобождение второй группы заложников до тех пор, пока Израиль не выполнит условия соглашения о доставке гуманитарных грузов на территорию анклава. Изначально планировалось передать Красному Кресту 14 заложников. Израильская армия сообщила о намерении возобновить операцию в Газе, если ХАМАС не передаст вторую группу заложников до полуночи.

Соглашение о временном прекращении огня между ХАМАС и Израилем вступило в силу утром 24 ноября. Палестинское движение освободило первую партию заложников из 24 пленных, Израиль освободил 39 палестинских женщин и детей.

7 октября движение ХАМАС подвергло израильскую территорию массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в анклаве.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.