Нетаньяху провел совещание для оценки хода освобождения заложников

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел экстренное совещание с руководством всех служб безопасности, чтобы убедиться в выполнении второго этапа плана по освобождению заложников в секторе Газа. Об этом в субботу, 25 ноября, сообщила канцелярия израильского премьера в социальной сети X (бывш. Twitter).

«Биньямин Нетаньяху организовал совещание по оценке обстановки с руководителями всех сил безопасности [Израиля], чтобы удостовериться, что второй этап сделки [по освобождению заложников] будет реализован согласно плану», — указали в сообщении.

Ранее в этот же день портал Ynet сообщил, что десятки тысяч протестующих на улицах Тель-Авива в Израиле требуют освобождения заложников. Сама акция получила название «50 дней ада — не останавливайтесь, пока все не вернутся».

Кроме того, военное крыло ХАМАС «Бригады Аль-Кассама» приняло решение отложить освобождение второй группы заложников до тех пор, пока Израиль не выполнит условия соглашения о доставке гуманитарных грузов на территорию анклава. Изначально планировалось передать Красному Кресту 14 заложников. Израильская армия сообщила о намерении возобновить операцию в Газе, если ХАМАС не передаст вторую группу заложников до полуночи.

Соглашение о временном прекращении огня между ХАМАС и Израилем вступило в силу утром 24 ноября, тогда же палестинским движением была освобождена первая партия заложников из 24 пленных, Израиль освободил 39 палестинских женщин и детей.

Представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари 23 ноября сообщил, что перемирие в секторе Газа между Израилем и ХАМАС начнется в 07:00 (08:00 мск) 24 ноября. Первая партия заложников будет освобождена в 16:00 (17:00 мск). Дипломат отметил, что списки всех мирных жителей, которые будут освобождены из Газы, согласованы.

22 ноября правительство Израиля одобрило план по возвращению минимум 50 заложников ХАМАС в течение четырех дней, во время которых не будут вестись боевые действия. ХАМАС подтвердило достижение договоренности о четырехдневном перемирии для возвращения заложников. В ответ на освобождение 50 израильтян, удерживаемых палестинским движением в секторе Газа, Израиль отпустит на свободу 150 палестинских заключенных.

До этого, 20 ноября, министр чрезвычайного правительства страны Бени Ганц сообщил, что Израиль продолжит проведение операции в секторе Газа даже в случае освобождения заложников.

7 октября движение ХАМАС подвергло израильскую территорию массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в анклаве.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.