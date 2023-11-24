Путин назвал опасной монополию западных платформ ИИ в РФ

Монополия западных платформ искусственного интеллекта (ИИ) в России является опасной и недопустимой. Об этом в пятницу, 24 ноября, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на посвященной ИИ конференции AI Journey, которая проходит в Москве.

«Монопольное доминирование <...> чужих разработок в России неприемлемо, опасно и недопустимо. <...> Нужно обязательно использовать российские решения в сфере создания надежных, прозрачных и безопасных для человека систем искусственного интеллекта», — указал Путин.

По его словам, некоторые западные поисковые системы работают ангажировано, в том числе «отменяют» российскую культуру в цифровом пространстве. Как отметил российский лидер, западные алгоритмы могут, к примеру, даже указывать поисковикам, что России не существует.

При этом глава государства подчеркнул, что запретить развитие технологий нельзя, но следует следить за безопасностью и разумностью их применения.

«Конечно, нужно следить за тем, чтобы обеспечить безопасность, разумность создания и применения таких технологий, и опорой здесь должна служить, в том числе и прежде всего, традиционная культура», — сказал Путин, добавив, что она является самым естественным этическим регулятором технологического прогресса.

В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на форуме «Путешествие в мир искусственного интеллекта» отметил, что появление дипфейков станет для мировой политики проблемой. Но, по его словам, раз можно создать дипфейк, то его можно как-то и детективно засечь. Для этого разрабатываются алгоритмы, что является положительным моментом, добавил официальный представитель Кремля.

На этом мероприятии нейросеть превратила Пескова в американского предпринимателя Илона Маска, когда официальный представитель Кремля опробовал новую технологию на стенде Sber AI.

Ранее в ноябре на опасность ИИ указывал сам Маск. Он отмечал, что искусственный интеллект — одна из «самых больших угроз» человечеству. По его словам, ИИ представляет собой «экзистенциальный риск», поскольку люди впервые столкнулись с чем-то, «что будет гораздо более разумным, чем мы».