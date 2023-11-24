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Песков назвал проблемой для мировой политики появление дипфейков

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Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына
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Появление дипфейков станет для мировой политики проблемой. Об этом 24 ноября заявил «Известиям» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это обязательно станет проблемой в мировой политике, уже потихоньку становится. Но если можно создать дипфейк, то его можно как-то детективно засечь. Для этого алгоритмы разрабатывают, и это очень здорово», — сказал он на форуме «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

Переходные картинки: в РФ создали нейросеть для работы с 2D-анимацией
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На этом же мероприятии нейросеть превратила Пескова в американского предпринимателя Илона Маска, когда официальный представитель Кремля опробовал новую технологию на стенде Sber AI. Авторы проекта поделились, что технология позволяет перенести изображение лица в хорошем качестве на человека, стоящего перед камерой.

Ранее, 17 ноября, выпускники Московского физико-технического института (МФТИ) создали нейросеть Аnix для работы с 2D-анимацией. Главная особенность ее заключается в том, что всего по двум имеющимся кадрам она может отрисовать все остальные промежуточные движения.

До этого, 1 ноября, Маск заявил, что искусственный интеллект — одна из «самых больших угроз» человечеству. По его словам, ИИ представляет собой «экзистенциальный риск», поскольку люди впервые столкнулись с чем-то, «что будет гораздо более разумным, чем мы».

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