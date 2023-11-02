Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС РФ нанесли огневое поражение по 160 целям ВСУ на краснолиманском направлении
Происшествия
Минобороны сообщило об уничтожении украинского беспилотника над Черным морем
Мир
Маск согласился с заявлением о невозможности победы Украины
Мир
В США предложили поставлять в Россию предназначенное для ВСУ оружие
Мир
Захарова назвала возможные последствия идеи Парижа создать коалицию против ХАМАС
Мир
Киев потребовал у Анкары объяснений из-за участия Ялты на форуме в Турции
Мир
В США выставили на продажу дом детства Бритни Спирс за $1,2 млн после выхода мемуаров
Мир
ЮНИСЕФ назвал удары по лагерю беженцев Джабалия кровавой бойней
Мир
Оператор АЭС «Фукусима-1» начал сброс третьей партии воды
Мир
В Британии в количестве убитых в секторе Газа детей обвинили демографию
Мир
Байден упомянул о необходимости гуманитарной паузы в Газе
Происшествия
В Новосибирске произошло массовое ДТП с участием 15 автомобилей
Общество
Синоптики спрогнозировали +14 градусов в Москве 5 ноября

Илон Маск назвал ИИ одной из «самых больших угроз» человечеству

0
Фото: REUTERS/POOL/Leon Neal
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На британском саммите по безопасности искусственного интеллекта американский предприниматель Илон Маск в среду, 1 ноября, заявил, что ИИ — одна из «самых больших угроз» человечеству.

Миллиардер сказал, что ИИ представляет собой «экзистенциальный риск», поскольку люди впервые столкнулись с чем-то, «что будет гораздо более разумным, чем мы».

«Мне неясно, сможем ли мы контролировать такую ​​вещь, но я думаю, что мы можем стремиться направить ее в направлении, выгодном человечеству. <...> Если вы посмотрите на сроки и темпы продвижения — саммит своевременен, и я аплодирую премьер-министру [Великобритании Риши Сунаку] за его проведение», — цитирует слова Маска издание The Standard.

Маск планирует лично встретиться с Сунаком во время саммита.

Машинный почерк: как мошенники используют ИИ для составления фишинговых писем
Нейросеть смогла составить такое послание всего за пять минут

Накануне в Британии была принята международная декларация о безопасном использовании ИИ. Декларацию приняли 28 стран. Документ называется «Декларация Блетчли». Он получил название от места проведения Саммита по безопасному использованию ИИ (AI Safety Summit), который проходит в эти дни в парке Блетчли в центральной Англии.

Ранее в этот день словарь Collins назвал аббревиатуру AI («искусственный интеллект», ИИ) словом 2023 года. Словарь определяет искусственный интеллект как «моделирование психических функций человека с помощью компьютерных программ».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023