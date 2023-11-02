Илон Маск назвал ИИ одной из «самых больших угроз» человечеству

На британском саммите по безопасности искусственного интеллекта американский предприниматель Илон Маск в среду, 1 ноября, заявил, что ИИ — одна из «самых больших угроз» человечеству.

Миллиардер сказал, что ИИ представляет собой «экзистенциальный риск», поскольку люди впервые столкнулись с чем-то, «что будет гораздо более разумным, чем мы».

«Мне неясно, сможем ли мы контролировать такую ​​вещь, но я думаю, что мы можем стремиться направить ее в направлении, выгодном человечеству. <...> Если вы посмотрите на сроки и темпы продвижения — саммит своевременен, и я аплодирую премьер-министру [Великобритании Риши Сунаку] за его проведение», — цитирует слова Маска издание The Standard.

Маск планирует лично встретиться с Сунаком во время саммита.

Накануне в Британии была принята международная декларация о безопасном использовании ИИ. Декларацию приняли 28 стран. Документ называется «Декларация Блетчли». Он получил название от места проведения Саммита по безопасному использованию ИИ (AI Safety Summit), который проходит в эти дни в парке Блетчли в центральной Англии.

Ранее в этот день словарь Collins назвал аббревиатуру AI («искусственный интеллект», ИИ) словом 2023 года. Словарь определяет искусственный интеллект как «моделирование психических функций человека с помощью компьютерных программ».