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В Британии принята международная декларация о безопасном использовании ИИ

Декларацию по безопасному применению искусственного интеллекта приняли 28 стран
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Фото: Global Look Press/Piero Nigro
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Декларация по безопасному применению искусственного интеллекта (ИИ) принята 28 странами на международном саммите в Великобритании. Ее текст был опубликован 1 ноября на сайте британского правительства.

Документ под названием «Декларация Блетчли» подписали, в том числе, США, Канада, Китай, Индия, Германия, Франция, Саудовская Аравия, Турция и Южная Корея.

«Искусственный интеллект (ИИ) открывает огромные глобальные возможности: он обладает потенциалом для преобразования и повышения благосостояния людей, мира и процветания. С осознанием этого мы утверждаем, что для всеобщего блага искусственный интеллект должен проектироваться, разрабатываться, развертываться и использоваться безопасным образом. Таким образом, чтобы он был ориентирован на человека, заслуживал доверия и ответственности», — говорится в тексте соглашения.

Оно получило название от места проведения Саммита по безопасному использованию ИИ (AI Safety Summit), который проходит в эти дни в парке Блетчли в центральной Англии.

Декларация поощряет прозрачность и подотчетность разработчиков передовых технологий ИИ. Также в ней излагается видение на тему понимания и смягчения связанных с применением ИИ рисков.

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Ранее в этот день словарь Collins назвал аббревиатуру AI («искусственный интеллект», ИИ) словом 2023 года. Словарь определяет искусственный интеллект как «моделирование психических функций человека с помощью компьютерных программ».

До этого, в середине октября, зампред Совета по развитию цифровой экономики при СФ, сенатор Артем Шейкин рассказал «Известиям» о планах разработки законопроекта, который закрепит понятие синтеза голоса при помощи ИИ, а также урегулирует вопрос охраны голоса наравне с изображением.

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