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В Совфеде разработают проект об охране голоса человека

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Законопроект, который закрепит понятие синтеза голоса при помощи искусственного интеллекта, а также урегулирует вопрос охраны голоса наравне с изображением, будет разработан в Совете Федерации. Об этом «Известиям» рассказал зампред Совета по развитию цифровой экономики при СФ, сенатор Артем Шейкин.

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Синтез голоса — продукт работы искусственного интеллекта. С его помощью можно сгенерировать речь конкретного человека уже без его непосредственного участия. При этом обучается ИИ на основе записи реального голоса. Чем больше исходного голосового материала, тем правдоподобней получится продукт синтеза.

«Сейчас мы занимаемся вопросом проработки законопроекта, который будет регламентировать правовые ситуации, возникающие в связи с синтезом или генерацией голоса существующего человека при помощи технологий искусственного интеллекта. Необходимые изменения в Гражданский кодекс РФ будут устанавливать понятие «синтез голоса», регулировать вопрос охраны голоса граждан, а также ответственность за несогласованную с человеком генерацию аудиодорожки его голосом», — рассказал Шейкин.

Сейчас в статье 152.1 ГК РФ упоминается лишь охрана изображения гражданина. Одним из вариантов законодательного урегулирования может стать включение в статью нормы об охране голоса. Тогда будет законодательно запрещено обнародовать и использовать записи без согласия гражданина, а после его смерти — без согласия детей супруга или родителей. Также владелец голоса сможет требовать удаления записи из открытого доступа в случае распространения ее в интернете без спросу.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Хождение по звукам: в РФ хотят закрепить охрану голоса человека

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