Словарь Collins назвал «искусственный интеллект» словом года

Словом 2023 года, по версии Collins English Dictionary, стала аббревиатура AI («искусственный интеллект», ИИ).

«Революционная языковая модель на основе ИИ ворвалась в общественное сознание в конце 2022 года, поразив нас своей способностью имитировать естественную человеческую речь. В действительности он может делать гораздо больше», — отмечается в статье Collins Dictionary Language Blog.

Collins определяет искусственный интеллект, как «моделирование психических функций человека с помощью компьютерных программ».

Кроме того, в шорт-лист словаря также вошли такие понятие, как deinfluencing (использование соцсетей «чтобы предупредить последователей избегать определенных коммерческих продуктов, выбора образа жизни и прочее»), nepo baby (ребенок, «чья карьера, как полагают, продвинулась вперед благодаря знаменитым родителям»), canon event (событие, которое необходимо «для формирования характера или личности человека») и некоторые другие.

В декабре 2022 года Оксфордский словарь английского языка впервые выбрал слово года путем общественного голосования в соцсетях, им стало выражение «режим гоблина». Эксперты определили такое понятие как «бесцеремонное потворствование собственным желаниям, лени и жадности» при отказе соответствовать нормам общества.

В ноябре издательство Harper Collins, выпускающее толковый словарь английского языка, назвало словосочетанием 2022 года «постоянный кризис». Авторы словаря описывают данное понятие как «продолжительный период нестабильности и неустойчивого положения».