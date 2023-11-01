Реклама
Прямой эфир
Мир
В США выставили на продажу дом детства Бритни Спирс за $1,2 млн после выхода мемуаров
Мир
ЮНИСЕФ назвал удары по лагерю беженцев Джабалия кровавой бойней
Мир
Жителям ФРГ пригрозили депортацией за сжигание флагов Израиля
Туризм
В Минэкономразвития заявили о росте турпотока по России за год на 16%
Мир
В мэрии Вашингтона горожанам раздадут электронные маячки из-за роста автоугонов
Мир
В США пообещали обеспечить надлежащее участие РФ на саммите АТЭС с учетом санкций
Мир
Байден упомянул о необходимости гуманитарной паузы в Газе
Армия
Российские военные модифицировали дрон-камикадзе с помощью 3D-принтера
Мир
Сенатор США настоял на необходимости мирных переговоров между Украиной и Россией
Мир
По меньшей мере 195 человек стали жертвами ударов по лагерю беженцев в секторе Газа
Общество
Синоптики спрогнозировали +14 градусов в Москве 5 ноября
Происшествия
Вулкан Эбеко дважды выбросил в воздух пепел на высоту около 3 км
Мир
Госдеп США сообщил о грядущем визите Блинкена в страны Азии и Ближнего Востока

Словарь Collins назвал «искусственный интеллект» словом года

Словарь Collins Dictionary назвал словом года AI — «искусственный интеллект»
0
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Словом 2023 года, по версии Collins English Dictionary, стала аббревиатура AI («искусственный интеллект», ИИ).

«Революционная языковая модель на основе ИИ ворвалась в общественное сознание в конце 2022 года, поразив нас своей способностью имитировать естественную человеческую речь. В действительности он может делать гораздо больше», — отмечается в статье Collins Dictionary Language Blog.

Collins определяет искусственный интеллект, как «моделирование психических функций человека с помощью компьютерных программ».

Кроме того, в шорт-лист словаря также вошли такие понятие, как deinfluencing (использование соцсетей «чтобы предупредить последователей избегать определенных коммерческих продуктов, выбора образа жизни и прочее»), nepo baby (ребенок, «чья карьера, как полагают, продвинулась вперед благодаря знаменитым родителям»), canon event (событие, которое необходимо «для формирования характера или личности человека») и некоторые другие.

ИИ в законе: что такое этика искусственного интеллекта
Эксперты предложили, как регулировать использование нейросетей

В декабре 2022 года Оксфордский словарь английского языка впервые выбрал слово года путем общественного голосования в соцсетях, им стало выражение «режим гоблина». Эксперты определили такое понятие как «бесцеремонное потворствование собственным желаниям, лени и жадности» при отказе соответствовать нормам общества.

В ноябре издательство Harper Collins, выпускающее толковый словарь английского языка, назвало словосочетанием 2022 года «постоянный кризис». Авторы словаря описывают данное понятие как «продолжительный период нестабильности и неустойчивого положения».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023