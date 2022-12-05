Оксфордский словарь выбрал словом года выражение «режим гоблина»

Оксфордский словарь английского языка впервые выбрал слово года путем общественного голосования в соцсетях, им стало выражение «режим гоблина». Об этом 5 декабря говорится в сообщении на сайте издательского отдела Оксфордского университета.

Эксперты определили «режим гоблина» как «бесцеремонное потворствование собственным желаниям, лени и жадности» при отказе соответствовать нормам общества.

Как уточняется в сообщении, впервые выражение было использовано в 2009 году в социальной сети Twitter, но широко употреблять его стали в феврале 2022 года, и популярность выросла во время отмены ограничений, введенных ранее из-за пандемии коронавируса.

«Режим гоблина» действительно соответствует времени и духу времени, и это, безусловно, выражение 2022 года. Люди смотрят на социальные нормы по-новому. Это дает людям право отказаться от социальных норм и принять новые», — сказал американский лингвист и лексикограф Бен Циммер на специальном мероприятии, посвященном выбору оксфордского слова года в этом году .

В онлайн-голосовании за последние две недели приняли участие 300 тыс. человек.

В тройку финалистов вошли понятия metaverse («метавселенная»), goblin mode («режим гоблина») и хештег #IStandWith («Я поддерживаю»).

В прошлом году словом года для Оксфордского словаря стало слово «вакцина» (vax), что было связано с темой вакцинации от коронавируса.

В ноябре издательство Harper Collins, выпускающее толковый словарь английского языка, назвало словосочетанием 2022 года «постоянный кризис». Авторы словаря описывают данное понятие как «продолжительный период нестабильности и неустойчивого положения».