Издательство Harper Collins назвало словосочетанием года «постоянный кризис»
Британское издательство Harper Collins, выпускающее толковый словарь английского языка, назвало лексему «постоянный кризис» (permacrisis) словом 2022 года. Об этом сообщает «Би-би-си» во вторник, 1 ноября.
Уточняется, что авторы словаря описывают данное понятие как «продолжительный период нестабильности и неустойчивого положения».
Свой выбор они объяснили тем фактом, что именно это слово «сжато и точно передает, насколько по-настоящему ужасным 2022 год был для столь многих людей».
Слово возглавило ежегодный сборник издательства, состоящий из десяти слов или фраз, которые отражают постоянно развивающийся язык и заботы тех, кто его использует.
Список был составлен путем мониторинга базы данных слов Collins Corpus, содержащей 8 млрд слов, а также ряда медиаисточников, включая социальные сети.
В прошлом году словом года для Оксфордского словаря стало слово «вакцина» (vax), что было связано с темой вакцинации от коронавируса.