Союз журналистов России предложил наградить погибшего корреспондента Максудова

Союз журналистов России предложил наградить погибшего после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) корреспондента «России-24» Бориса Максудова. Об этом глава СЖР Владимир Соловьев сообщил в четверг, 23 ноября.

«Наш коллега достоин государственной награды», — цитирует его «РИА Новости».

Соловьев отметил, что работа журналиста сопряжена с риском, особенно это касается профессии военного корреспондента. Он выразил соболезнования родным погибшего.

Глава СЖР заявил, что в подобных случаях человека награждают орденом Мужества посмертно. Он также подчеркнул, что организация готова помочь семье Максудова, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее в этот день стало известно, что раненный после удара ВСУ Максудов скончался, передает НСН.

В эфире «Соловьев LIVE» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова принесла соболезнования в связи с гибелью журналиста, передает RT.

Максудов получил ранение в результате удара украинскими националистами с беспилотника по группе российских журналистов, который произошел накануне, 22 ноября, в Запорожской области. Корреспондента телеканала «Россия 24» оперативно эвакуировали в медицинское учреждение Минобороны.

Позже в тот же день один из участников группы журналистов, по которым был нанесен удар, раскрыл детали происшествия. Он отметил, что после первого взрыва раздался второй, а затем коптер улетел.

ВСУ пытаются наносить удары по регионам России на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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