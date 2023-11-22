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Минобороны сообщило об ударе ВСУ по группе журналистов из России

Минобороны: ВСУ ударили с беспилотника по группе российских журналистов
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Фото: Global Look Press/Dmytro Smoliyenko
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили с беспилотника по группе российских журналистов, которые готовили материал об обстрелах боевиками Запорожской области. Об этом 22 ноября сообщило Минобороны РФ.

Удар был нанесен осколочным боеприпасом, был ранен корреспондент телеканала «Россия-24».

«22 ноября 2023 года Вооруженные силы Украины нанесли удар осколочным боеприпасом с беспилотного летательного аппарата по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах ВСУ населенных пунктов Запорожской области. В результате атаки украинских БПЛА на группу журналистов, получил осколочные ранения корреспондент телеканала «Россия-24» Борис Максудов», — добавили в ведомстве.

В сообщении уточняется, что журналиста оперативного эвакуировали в медицинское учреждение Минобороны. Состояние пациента не вызывает тревогу медиков, угрозы жизни нет.

Врачи оказали Максудову всю необходимую медицинскую помощь.

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Ранее, 14 ноября, корреспондентов «Известий» Евгения Быковского и Алексея Полторанина выписали из больницы, куда они были доставлены после ранений при обстреле ВСУ Донецка. Как рассказал Быковский, поражающие элементы от снарядов системы HIMARS оказались глубоко в мягких тканях, но они не представляют опасности для организма.

Съемочная группа «Известий» пострадала во время обстрела Донецка 31 октября. Трех корреспондентов доставили в больницу. Полторанин был ранен в грудь и живот, Быковский получил осколочное ранение груди, а у еще одного корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова были зафиксированы проникающие ранения обеих ног.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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