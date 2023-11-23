Умер раненный после удара ВСУ журналист «России 24» Максудов

Раненный после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) журналист «России 24» Борис Максудов скончался. Об этом 23 ноября сообщил Владимир Соловьев в эфире «Соловьев LIVE».

«Только что пришла трагическая новость: скончался наш коллега по дороге в Джанкой, в шесть утра Борис Максудов скончался от полученных ранений. Ребята боролись за его жизнь, он вчера получил тяжелые ранения», — указал он.

В эфире официальный представитель МИД РФ Мария Захарова принесла соболезнования в связи с гибелью журналиста.

«Вы прекрасно понимаете, все это прекрасно понимают, что российские журналисты много лет являются целью, как считают в Киеве, законной — это они так произносят — целью для уничтожения», — подчеркнула Захарова.

Максудов получил ранение в результате удара украинскими националистами с беспилотника по группе российских журналистов, который произошел накануне, 22 ноября в Запорожской области. Корреспондента телеканала «Россия-24» тогда оперативно эвакуировали в медицинское учреждение Минобороны.

Позже в этот день один из участников группы журналистов, по которым был нанесен удар, раскрыл детали происшествия. Он отметил, что после первого взрыва раздался второй, а затем коптер улетел.

ВСУ пытаются наносить удары по регионам России на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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