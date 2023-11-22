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Раскрыты подробности атаки дрона ВСУ на российских журналистов в Запорожье

Стали известны подробности атаки дрона ВСУ на группу журналистов из России в Запорожской области
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Стали известны детали происшествия с дроном Вооруженных силы Украины (ВСУ), который атаковал российских журналистов в Запорожской области.

«Внезапно раздался взрыв, и я увидел в метрах 50 от нас облако черного дыма <...> Был еще один взрыв, после чего улетел коптер», — сообщил один из участников группы журналистов.

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22 ноября Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили с беспилотника по группе российских журналистов, которые готовили материал об обстрелах боевиками Запорожской области. Удар был нанесен осколочным боеприпасом, был ранен корреспондент телеканала «Россия-24».

Ранее, 14 ноября, корреспондентов «Известий» Евгения Быковского и Алексея Полторанина выписали из больницы, куда они были доставлены после ранений при обстреле ВСУ Донецка. Как рассказал Быковский, поражающие элементы от снарядов системы HIMARS оказались глубоко в мягких тканях, но они не представляют опасности для организма.

Съемочная группа «Известий» пострадала во время обстрела Донецка 31 октября. Трех корреспондентов доставили в больницу. Полторанин был ранен в грудь и живот, Быковский получил осколочное ранение груди, а у еще одного корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова были зафиксированы проникающие ранения обеих ног.

ВСУ пытаются наносить удары по регионам России на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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