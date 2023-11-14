Раненных при обстреле Донецка военкоров «Известий» выписали из больницы

Корреспондентов «Известий» Евгения Быковского и Алексея Полторанина 14 ноября выписали из больницы, куда они были доставлены после ранений при обстреле ВСУ Донецка.

«Я ходить начал раньше, чем Леша, но всё равно ощущения чуть другие, потому что в животе всё зарастает, поэтому как-то необычно еще ходить. Главное, что руки-ноги целы», — поделился Быковский.

Он добавил, что врачи достали все осколки и поражающие элементы, которые могли, однако часть из них останется в теле на всю жизнь. В частности, шарики от снарядов системы HIMARS оказались глубоко в мягких тканях, но они не представляют опасность для организма.

«Осколки остались навсегда, что в руке, что в ноге. Донецкие врачи сказали, что оперировать скорее всего не будут, их мнение сошлось с московскими врачами, потому что иначе будет серьезный урон», — сказал, в свою очередь, Полторанин.

Съемочная группа «Известий» пострадала во время обстрела Донецка 31 октября. Трех корреспондентов доставили в больницу. Полторанин был ранен в грудь и живот, Быковский получил осколочное ранение груди,а у еще одного корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова были зафиксированы проникающие ранения бедер обеих ног.

Заместитель врача по медицинской части Донецкого клинического территориального медицинского объединения (ДКТОМО) Иван Плахотников подтвердил в разговоре с «Известиями», что Быковского и Полторанина ранило кассетными боеприпасами.

7 ноября стало известно, что корреспонденты отправляются в Москву на лечение, состояние журналистов оценивалось как средней степени тяжести.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.