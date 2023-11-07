Раненные в Донбассе корреспонденты «Известий» отправляются в Москву на лечение

Раненные в Донбассе корреспонденты «Известий» Евгений Быковский и Алексей Полторанин отправляются в Москву на лечение.

«Уезжаем в Москву долечиваться. Спасибо донецким врачам, особенно двум моим лечащим врачам-хирургам Анне Владимировне и Сергею Александровичу, которые почти меня починили», — сказал Полторанин.

Корреспондент рассказал, что ему прооперировали живот и вытащили небольшой осколок в 4 мм. Осталось долечить руку и ногу, в которых тоже есть осколки, добавил он.

Быковский также поблагодарил медицинских работников, которые зашили ему пробитую насквозь «шариками из кассетного РСЗО HIMARS» печень.

Съемочная группа «Известий» пострадала во время обстрела ВСУ в Донецке 31 октября. Трех корреспондентов доставили в больницу. Полторанин был ранен в грудь и живот, а у Александра Мартемьянова были зафиксированы проникающие ранения бедер обеих ног. Евгений Быковский получил осколочное ранение груди.

1 ноября Полторанин рассказал, врачи республиканского травматологического центра оперативно оказали всю необходимую помощь и привезли в донецкую больницу имени Калинина. Отмечается, что удалили осколок из живота и диагностировали переломы левой руки, левой ноги без смещения костей.

В этот же день Быковский объяснил, что врачи уже прооперировали его, достав опасный осколок из района печени. Медики также поставили ему дренаж для откачки крови.

Заместитель врача по медицинской части ДКТОМО (Донецкого клинического территориального медицинского объединения) Иван Плахотников подтвердил в разговоре с «Известиями», что журналистов Быковского и Полторанина ранило кассетными боеприпасами. По его словам, военкорам была оказана вся необходимая диагностическая и лечебная помощь, они находятся в состоянии средней степени тяжести.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.