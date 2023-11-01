Пострадавший военкор «Известий» рассказал подробности о своем состоянии

Пострадавший в результате обстрела украинскими войсками Донецка корреспондент «Известий» Евгений Быковский 1 ноября рассказал о своем состоянии.

«Так, в принципе, состояние нормальное, врачи хорошие, всё правильно делают», — сообщил Быковский.

Он добавил, что врачи уже прооперировали его, достав опасный осколок из района печени, однако в левой и правой руке, а также в ключице всё еще остаются маленькие осколки. Медики также поставили ему дренаж для откачки крови.

«Как-то так. Будем жить», — подытожил военкор.

Съемочная группа «Известий» пострадала во время обстрела ВСУ в Донецке накануне, 31 октября. Сначала украинские боевики нанесли удар из реактивной системы залпового огня по железнодорожной станции, после прилета загорелись цистерны с горючим. Позднее, когда на место приехали спецслужбы и группы журналистов «Известий», ВСУ нанесли повторный удар кассетными боеприпасами.

Трех корреспондентов доставили в больницу. Алексей Полторанин был ранен в грудь и живот, а у Александра Мартемьянова были зафиксированы проникающие ранения бедер обеих ног. Евгений Быковский получил осколочное ранение груди. Полторанин 1 ноября после операции рассказал, что хорошо себя чувствует, поблагодарил врачей за помощь и выразил слова благодарности всем, кто его поддерживал.

Заместитель врача по медицинской части ДКТОМО (Донецкого клинического территориального медицинского объединения) Иван Плахотников подтвердил в разговоре с «Известиями», что журналистов Быковского и Полторанина ранило кассетными боеприпасами. По его словам, военкорам была оказана вся необходимая диагностическая и лечебная помощь, они находятся в состоянии средней степени тяжести.