Раненный в Донецке военкор «Известий» рассказал о своем самочувствии

Военкора «Известий» Алексея Полторанина, получившего ранение во время работы на месте обстрела в Донецке, прооперировали. Говоря о своем самочувствии, журналист поблагодарил врачей, а также всех, кто его поддерживает.

«Спасибо огромное врачам, <…> хирургам, которые прооперировали меня. Чувствую себя хорошо, говорить могу, всё нормально. Левая рука немножко перебинтована, левая нога тоже перебинтована. Спасибо всем за поддержку», — сказал он.

Группа журналистов «Известий» пострадала в Донецке накануне во время съемок на месте обстрела города Вооруженными силами Украины (ВСУ). Трое корреспондентов были госпитализированы — помимо Полторанина, пострадали Евгений Быковский и журналист Александр Мартемьянов.

Быковский получил осколочное ранение груди, у Мартемьянова зафиксированы проникающие ранения бедер обеих ног, у Полторанина — проникающие ранения груди и брюшной полости.

Незадолго до этого Полторанин сообщил об атаке ВСУ на Буденновский район Донецка. Удар был нанесен из реактивной системы залпового огня по железнодорожной станции, после прилета загорелись цистерны с горючим. После приезда на место спецслужб и группы журналистов «Известий» ВСУ нанесли повторный удар кассетными боеприпасами.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.