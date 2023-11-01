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Пострадавших в Донецке журналистов «Известий» ранило кассетным боеприпасом

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Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин
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Пострадавших в Донецке корреспондентов «Известий» Евгения Быковского и Алексея Полторанина ранило кассетным боеприпасом. Об этом 1 ноября рассказал заместитель врача по медицинской части ДКТОМО (Донецкого клинического территориального медицинского объединения) Иван Плахотников.

«У одного из пациентов сочетанная минно-взрывная травма грудной клетки и брюшной полости. Пациенту выполнено оперативное вмешательство, причем можно уже с уверенностью сказать, что ранящий предмет — кассетные боеприпасы, которые были извлечены из организмов сотрудников средств массовой информации. Такая же травма и у другого сотрудника средств массовой информации, который прооперирован в ургентном (неотложном — Ред.) порядке», — сообщил Плахотников.

К этому моменту, сообщил врач, пациенты находятся в отделении интенсивной терапии.

Плахотников уточнил, что журналистам была оказана вся необходимая диагностическая и лечебная помощь. Они находятся в состоянии средней тяжести. Врачи проводят консультации.

«В настоящий момент их жизни не угрожает ничего», — заверил Плахотников.

Выйти из-под огня: в Донецке при обстреле пострадали журналисты «Известий»
Три корреспондента получили осколочные ранения при использовании ВФУ кассетных боеприпасов

Съемочная группа «Известий» пострадала во время обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецке 31 октября. Троих корреспондентов доставили в больницу. Ранее в тот день военкор «Известий» Алексей Полторанин, которого в последствии ранило, передал информацию об атаке ВСУ на Будённовский район Донецка.

Евгений Быковский получил осколочное ранение груди. Алексей Полторанин был ранен в грудь и живот, а у Александра Мартемьянова были зафиксированы проникающие ранения бедер.

Полторанин 1 ноября после операции рассказал о своем самочувствии. Он заверил, что хорошо себя чувствует, поблагодарил врачей за помощь и выразил слова благодарности всем, кто его поддерживал.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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