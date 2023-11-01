Раненный в Донбассе корреспондент «Известий» рассказал о проведенной ему операции

Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин, который пострадал во время работы при обстреле Донецка, находится в реанимации после проведенной ему операции. В среду, 1 ноября, журналист рассказал о своем самочувствии.

Полторанина прооперировали ранее этим же днем, после чего он поблагодарил врачей и всех, кто его поддержал. Военкору удалили осколок, который попал в живот, а также диагностировали переломы левой руки, левой ноги без смещения костей.

«Всё нормально. Бодрячком держусь, всё хорошо будет, врачи сказали», — рассказал пострадавший. Он также поделился, что в палату его пришел навестить оператор.

По словам Полторанина, врачи республиканского травматологического центра оперативно оказали всю необходимую помощь и привезли в донецкую больницу имени Калинина.

Группа журналистов «Известий» пострадала в Донецке накануне во время съемок на месте обстрела города Вооруженными силами Украины (ВСУ). Трое корреспондентов были госпитализированы — помимо Полторанина, пострадали Евгений Быковский и журналист Александр Мартемьянов.

Быковский получил осколочное ранение груди, у Мартемьянова зафиксированы проникающие ранения бедер обеих ног, у Полторанина — проникающие ранения груди и брюшной полости.

Как сообщили в минздраве Донецкой Народной Республики, журналисты «Известий», раненные во время работы на месте обстрела в Донецке, находятся в реанимации, им оказывается необходимая медицинская помощь. У двух из них — состояние средней степени тяжести, третий — прооперирован, рассказали в ведомстве.

Следственный комитет РФ намерен расследовать удары ВСУ по Буденновскому району Донецка, при которых пострадали в том числе журналисты «Известий» и еще один человек погиб. Следователи установят круг причастных к совершению преступлений лиц.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.