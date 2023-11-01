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В минздраве ДНР рассказали о состоянии раненных в Донецке журналистов «Известий»

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Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин
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Журналисты «Известий», раненные во время работы на месте обстрела в Донецке, находятся в реанимации, им оказывается необходимая медицинская помощь. Об этом сообщили в минздраве Донецкой Народной Республики (ДНР) 1 ноября.

«У одного средняя степень тяжести, у второго средняя степень тяжести, <...> третий прооперирован. Учитывая характер полученных травм, состояние относительно тяжелое, находится в реанимации. Всем оказывается медпомощь», — сказали в ведомстве «Известиям».

Выйти из-под огня: в Донецке при обстреле пострадали журналисты «Известий»
Три корреспондента получили осколочные ранения при использовании ВФУ кассетных боеприпасов

Журналисты «Известий» Алексей Полторанин, Евгений Быковский и Александр Мартемьянов пострадали в Донецке накануне во время съемок на месте обстрела города Вооруженными силами Украины (ВСУ). Полторанин получил проникающие ранения груди и брюшной полости, Быковский — осколочное ранение груди, у Мартемьянова зафиксированы проникающие ранения бедер обеих ног.

Незадолго до этого Полторанин сообщил об атаке ВСУ на Буденновский район Донецка. Удар был нанесен из реактивной системы залпового огня по железнодорожной станции, после прилета загорелись цистерны с горючим. После приезда на место спецслужб и группы журналистов «Известий» ВСУ нанесли повторный удар кассетными боеприпасами.

1 ноября Полторанин сообщил, что его прооперировали, чувствует он себя хорошо. Военкор поблагодарил врачей и всех, кто его поддерживает.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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