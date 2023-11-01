СК РФ расследует удары по ДНР, при которых пострадали журналисты «Известий»
Следственный комитет (СК) РФ намерен расследовать удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории Донецкой Народной Республики, в результате которых один человек погиб и несколько, в том числе журналисты «Известий», пострадали.
«В результате обстрела Буденновского района Донецка при исполнении служебных обязанностей погиб сотрудник МЧС, еще двое спасателей ранены. Также ранения различной степени тяжести получили семь гражданских лиц. Кроме того, пострадали трое журналистов издания «Известия», — указали в ведомстве 1 ноября.
Следователи установят круг причастных к совершению преступлений лиц.
Журналисты «Известий» Алексей Полторанин, Евгений Быковский и Александр Мартемьянов пострадали в Донецке накануне во время съемок на месте обстрела города украинскими боевиками.
Полторанин получил проникающие ранения груди и брюшной полости, Быковский — осколочное ранение груди, у Мартемьянова зафиксированы проникающие ранения бедер обеих ног. Как сообщили в минздраве ДНР, все трое находятся в реанимации, состояние относительно тяжелое.
К настоящему моменту прооперировали Полторанина. Журналист сообщил, что чувствует себя хорошо, и поблагодарил врачей и всех, кто его поддерживает.
Незадолго до получения ранений Полторанин сообщил об атаке ВСУ на Буденновский район Донецка. Удар был нанесен из реактивной системы залпового огня по железнодорожной станции, после прилета загорелись цистерны с горючим. После приезда на место спецслужб и группы журналистов «Известий» ВСУ нанесли повторный удар кассетными боеприпасами.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.