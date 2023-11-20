Эрдоган посоветовал Армении искать свою безопасность в сотрудничестве с соседями

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Армению искать безопасность в сотрудничестве с соседями, а не за тысячи километров. Соответствующее заявление турецкий лидер сделал 20 ноября в обращении к нации после заседания кабинета министров.

«Для армянского народа и его правителей было бы лучше искать безопасность в мире и сотрудничестве со своими соседями, а не за тысячи километров», — цитирует Anadolu Эрдогана.

Он подчеркнул, что отправленные западными странами оружие и боеприпасы не смогут обеспечить стабильный мир, и призвал Армению взять «руку дружбы», протянутую Азербайджаном.

Ранее, 18 ноября, премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван и Баку смогли договориться об основных принципах мирного договора. Однако он добавил, что Азербайджан и Армения часто говорят на разных дипломатических языках, причиной чего является царящая десятилетиями атмосфера «ненависти и подозрения».

До этого, 10 ноября, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что власти страны готовы к переговорам и подписанию мирного договора с Азербайджаном. Он также указал, что в данном контексте является важным, чтобы граница между Арменией и Азербайджаном была уточнена.

Ранее, 23 октября, глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи в формате «3+3» заявил, что конфликт между Азербайджаном и Арменией урегулирован, для сторон осталось сделать только дальнейшие практические шаги, чтобы нормализовать отношения. Москва готова помочь в запуске процесса делимитации границы между двумя странами на деле.

Декларацию о признании границ Азербайджана Пашинян подписал 5 октября. Они включили в себя и Нагорный Карабах. Это произошло после обострения конфликта в 2023 году, когда минобороны Азербайджана 19 сентября в результате антитеррористических мероприятий взяло под контроль Нагорный Карабах и потребовало полного вывода оттуда армянских военнослужащих.

На следующий день стороны договорились о полном прекращении боевых действий. В конце сентября лидер Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому НКР прекратит свое существование с 1 января.