All done: как 10 лет назад на Украине начался госпереворот

15 палаток и 20 тентов — так 10 лет назад начался евромайдан , навсегда изменивший современную Украину. События, стартовавшие 21 ноября 2013 года, в конечном итоге привели к сражениям в Донбассе, а политика киевских властей вынудила Россию начать спецоперацию . В итоге Украина уже лишилась Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей — жители этих регионов на референдуме решили стать россиянами. Сегодня Владимир Зеленский вновь говорит об угрозе майдана. «Известия» восстановили хронику государственного переворота на Украине и узнали у экспертов, был ли шанс спасти ситуацию в конце 2013-го .

Из-за чего начался евромайдан

21 ноября 2013 года правительство Украины объявило: подготовка к заключению соглашения об ассоциации с Европейским союзом приостановлена . Подписание этого документа должно было стать главным событием саммита Восточного партнерства, который планировался 28–29 ноября.

В правительстве объяснили, что это решение было тактическим ходом , а не стратегическим отказом от сближения с ЕС: Киев не устраивали требования, сопровождающие подготовку соглашения . В частности, Международный валютный фонд (МВФ) 20 ноября потребовал от украинских властей повысить тарифы на газ и отопление на 40%, заморозить зарплаты и сократить бюджетные расходы. Кроме того, премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что вместо выполнения этих требований правительство в приоритетном порядке рассматривает восстановление экономических отношений с Россией . Это ожидаемо вызвало серьезное раздражение в оппозиционном лагере.

Представители оппозиции на митинге за вступление Украины в Евросоюз на майдане Независимости в Киеве. 22 ноября 2013 года Фото: РИА Новости/Макс Левин

В тот же день в соцсетях появились призывы выйти протестовать. Около 22:00 началась серия акций, которую впоследствии назовут евромайданом, что в конечном итоге приведет к государственному перевороту , выходу Крыма из состава государства и его воссоединению с Россией и запуску освободительного движения в Донбассе. Против него новые киевские власти объявят «антитеррористическую операцию» — по сути, она представляла собой военные действия разной степени интенсивности.

Студенческий майдан и его зачистка

Вечером 21 ноября на площади Независимости (по-украински майдан Незалежностi) в центре Киева собрались от 1 тыс. до 2 тыс. человек . Среди них были лидеры партий УДАР Виталий Кличко, «Свобода» Олег Тягнибок и «Батькивщина» Арсений Яценюк. Именно эти трое станут «медийными лицами» акций протеста.

Лидер партии «Удар» Виталий Кличко на митинге за вступление Украины в Евросоюз на площади Независимости в Киеве. 22 ноября 2013 года Фото: РИА Новости/Петр Задорожный

По сути, уже эта манифестация носила антироссийский характер: сторонники требовали не только подписать соглашение с ЕС, но и отказаться от возможного присоединения к Таможенному союзу ЕАЭС . Одним из символов, который позже будут использовать участники демонстраций, стало, как ни странно, женское кружевное белье. Как раз в тот период в технический регламент ЕАЭС вносились изменения, без которых этот вид товаров мог исчезнуть с прилавков. Уже в январе 2014 года одна из участниц митингов несла плакат « Я девочка! Я не хочу в ТС! Я хочу кружевные трусики и в ЕС! ».

Вечером 21 ноября 2013-го, несмотря на запрет Окружного административного суда Киева устанавливать малые архитектурные формы во время проведения массовых акций, на Европейской площади появились 15 армейских палаток и 20 тентов . Именно они стали причиной первых стычек с органами правопорядка 22 ноября. Евромайданы стали распространяться по стране . В этот день люди вышли на акции во Львове, Виннице, Донецке, Кривом Роге, Харькове и Черновцах. Самый многочисленный был во Львове — 2 тыс. человек. В остальных городах на акции приходило от 50 до 500 человек.

Сторонники евроинтеграции Украины во время стычки с сотрудниками подразделения «Беркут» на площади Независимости в Киеве. 22 ноября 2013 года Фото: РИА Новости/Алексей Фурман

24 ноября в Киеве началось «народное вече» — так оппозиция называла свои акции . Это стало первым по-настоящему крупномасштабным мероприятием в рамках евромайдана. Количество участников, по разным оценкам, достигало 50–100 тыс. человек. На этой акции появились политические требования, связанные с отставкой правительства, а также роспуском Верховной рады , если депутаты не смогут принять необходимые евроинтеграционные законы.

После митинга часть радикально настроенной молодежи попыталась прорваться в здание кабинета министров, начались стычки . Милиция применила слезоточивый газ.

В этот же день прошло несколько анти-евромайданов на Михайловской площади в Киеве, а также в Севастополе.

26 ноября забастовку объявляют студенты , а администрации Киевского национального университета и Киево-Могилянской академии отпускают учащихся с лекций, чтобы те шли на акции. На этом этапе именно киевские студенты стали движущей силой протеста. Они требуют выполнить все условия, необходимые для подписания соглашения об ассоциации с ЕС.

Студенты киевских вузов на акции против решения правительства Украины о приостановлении процесса интеграции Украины и Евросоюза на площади Независимости в Киеве. 26 ноября 2013 года Фото: РИА Новости/Петр Задорожный

28–29 ноября в Вильнюсе на саммите Восточного партнерства находился лично президент Виктор Янукович, однако соглашения он так и не подписал, за что оппозиция обвинила его в госизмене и потребовала немедленной отставки.

Вечером на площади Независимости в Киеве появились дополнительные силы спецподразделения «Беркут», после небольших стычек силовикам удалось освободить проезжую часть Крещатика. А уже в 4 утра 30 ноября милиция потребовала освободить площадь, чтобы подготовить ее к установке новогодней ели. В основном майдан занимали студенты, они отказались уходить, после чего «Беркут» приступил к расчистке площади. Оппоненты вели себя агрессивно, по рассказам очевидцев, они бросали в сотрудников правопорядка палки, стекла и бутылки .

Так или иначе, площадь была зачищена, 30 человек были задержаны, заведено два уголовных дела.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Виктор Янукович на саммите Восточного партнерства в Вильнюсе. 29 ноября 2013 года Фото: Getty Images/picture alliance/Contributor

Рост протестов и захват зданий

1 декабря участники новой акции протеста прошли от Михайловской площади к парку Шевченко, откуда уже направились на площадь Независимости. Численность колонны достигала 100 тыс. человек. Среди них были замечены и европейские дипломаты . В частности, в акции принял участие вице-президент Европарламента Яцек Протасевич, экс-председатель Европарламента Ежи Бузек и экс-премьер Польши Ярослав Качиньский.

К 13:00 1 декабря радикалы из «Правого сектора» (организация запрещена в России) захватили здание Киевской городской администрации, также был захвачен Дом профсоюзов, совершена попытка штурма здания администрации президента . Чтобы предотвратить захват последнего, «беркутовцы» снова применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

В результате событий 1 декабря различные травмы и ранения получили 165 человек.

Участники акций за евроинтеграцию отдыхают в коридорах Дома профсоюзов в центре Киева 04 декабря 2013 года Фото: РИА Новости/Григорий Василенко

Следующая крупная акция состоялась через неделю — 8 декабря, организаторы назвали это мероприятие «вторым народным вече», или «Маршем миллионов» . Фактически одним из главных итогов «марша» стало создание как минимум 15 отрядов гражданской самообороны (их назвали «сотнями»).

10 декабря в Киев прибыла помощник госсекретаря США Виктория Нуланд . Именно ее визит и анонсированный на следующий день круглый стол представителей оппозиции и власти (который, к слову, результатов не дал) смогли ненадолго снять накал в Киеве: участники вечером стали расходиться по домам , к вечеру на улицах и в занятых административных зданиях оставались 2,5–3 тыс. человек.

Видимо, решив воспользоваться ситуацией, «Беркут», внутренние войска и коммунальные службы приступили к вытеснению митингующих и разбору баррикад . Это вызвало возмущение со стороны оппозиции, уже к утру на центральной площади было 15 тыс. человек, к обеду их количество достигло 25 тыс. Сотрудники правопорядка покинули майдан.

Сотрудники правоохранительных органов Украины и сторонники евроинтеграции на площади Независимости в Киеве 11 декабря 2013 года Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Первые жертвы

После новогодних праздников акции возобновились, но всё еще не набирали полную мощь. Ситуация изменилась, когда 16 января Верховная рада приняла 11 законов, предполагающих новые ограничения массовых акций . Оппозиция назвала эти законы диктаторскими, во многом потому, что за них голосовали с нарушением процедур: депутаты отдавали свой голос просто поднятой рукой.

19 января в Киеве началось настоящее противостояние. Лидеры «автомайдана» и «Правого сектора», а также 3–4 тыс. других протестующих направились на Европейскую площадь, где начались стычки с милицией . Радикалы подожгли несколько автобусов «Беркута», грузовики и кассы стадиона «Динамо». Они кидали в правоохранителей петарды и коктейли Молотова. Эти события получили название «кровавое Крещение».

Баррикады на площади Независимости в Киеве. 19 декабря 2013 года Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Милиция в ответ применила светошумовые гранаты, слезоточивый газ и водометы. В ходе противостояния ранения получили 103 участника акции протеста и еще около 100 сотрудников милиции.

22 января появились первые жертвы : в результате столкновений радикалов и правоохранителей от огнестрельных ранений погибли три человека.

На следующий день прошли очередные переговоры между Януковичем и представителями оппозиции, после пяти часов обсуждений стороны условились, что власти отпустят всех задержанных во время акций, а оппозиция освободит правительственный квартал и разблокирует улицу Грушевского. Однако майдан отверг эти договоренности .

28 января премьер-министр Николай Азаров ушел в отставку, а рада отменила 9 из 11 законов, принятых 16 января.

Сторонники евроинтеграции Украины принимают участие в столкновениях с подразделениями милиции в центре Киева. 25 января 2014 года Фото: РИА Новости/Андрей Стенин

6 февраля на митинге появилось еще одно требование — вернуть в действие конституцию 2004 года , по которой Украина должна была снова стать республикой с президентско-парламентской формой правления.

Как на Украине сменилась власть

18 февраля произошло резкое обострение ситуации в центре Киева . Протестующие стали стягиваться туда для «мирного наступления» на Верховную раду, которое снова обернулось беспорядками. Начались серьезные столкновения протестующих с силовиками, но на этот раз на площади Независимости снайперы , личности и заказчики которых не установлены до сих пор, открыли стрельбу. В течение трех дней были застрелены почти 80 человек. Власти и органы правопорядка практически утратили контроль над ситуацией.

В ночь на 19 февраля начался пожар в Доме профсоюзов (его тушили сутки), были разграблены фонды Музея истории Киева, на западе страны начали штурмом брать административные здания, во Львове протестующие захватывали оружие.

20 февраля толпы митингующих оттеснили силовиков от Октябрьского дворца и Дома профсоюзов. На Институтской улице снова были неустановленные снайперы. Жертвами тогда стали несколько десятков человек.

Участники отряда «Самообороны Майдана» на улице Крещатик. 8 февраля 2014 года Фото: РИА Новости/Андрей Стенин

21 февраля начался «ленинопад»: памятники советскому вождю снесли в Полтаве, Чернигове, Хмельницком, Белой Церкви, Житомире и ряде других городов. Особо отличились в Днепропетровске: там монумент пытались снести шесть часов, в результате несколько человек получили травмы.

В этот же день произошло важное событие, которое должно было стать основой для разрешения ситуации: Янукович и представители оппозиции подписали соглашение «Об урегулировании политического кризиса на Украине» . Согласно достигнутым договоренностям, в стране в течение двух суток должна была быть восстановлена конституция 2004 года и сформировано «правительство национального доверия». Кроме того, были достигнуты договоренности о проведении досрочных президентских выборов не позднее декабря 2014 года .

Документ подписали Янукович, Кличко, Тягнибок, Яценюк, а также представители Франции, Германии и Польши. Российский представитель от подписания соглашения отказался.

Сотрудники правоохранительных органов у сгоревшего Дома профсоюзов на площади Независимости в Киеве, где происходят столкновения митингующих и сотрудников милиции. 19 февраля 2014 года Фото: РИА Новости/Андрей Стенин

Вечером того же дня Верховная рада проголосовала за возврат к конституции 2004 года , а также приняла закон, позволяющий выйти на свободу экс-премьеру Украины Юлии Тимошенко, — так было выполнено еще одно требование оппозиции.

Вот только радикалы из «Правого сектора» отказались признавать достигнутые договоренности . Акции протеста продолжились. Вечером того же дня Янукович покинул Киев. В ночь на 22 февраля были захвачены здания Верховной рады, администрации президента, кабинета министров и МВД.

Уже 23 февраля и.о. президента был назначен председатель Верховной рады Александр Турчинов. В тот же день рада проголосовала за отмену на Украине региональных языков. Именно это стало одной из ключевых причин провозглашения суверенитета в ДНР и ЛНР .

Новые власти возложили ответственность за гибель людей на Виктора Януковича. Жертвами евромайдана значатся более 100 человек, пострадали 2,5 тыс. Также погибли 17 силовиков .

Сторонники оппозиции несут раненного во время столкновений с сотрудниками правопорядка на площади Независимости в Киеве. 20 февраля 2014 года Фото: РИА Новости/Андрей Стенин

Можно ли было избежать переворота

Спустя 10 лет эксперты уверены: такого развития событий на Украине можно было избежать . Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко считает: основная проблема в том, что власти в Киеве до последнего момента заигрывали с темой евроинтеграции и только за неделю до даты подписания заявили, что соглашение невыгодно.

Кроме того, ряд политологов указывает, что чиновники в попытке понравиться всем сторонам — и России, и Западу, и местным элитам — потворствовали росту популярности радикалов, закрывая глаза на чествования коллаборационистов и нападки на празднование Дня Победы . Такая разновекторная политика в конечном итоге привела к тому, что у Партии регионов, которую представлял президент, не осталось партнеров, с которыми можно было бы договориться. Тем временем радикалы извлекли свои дивиденды из произошедшего.

Фото: РИА Новости/Андрей Стенин

Другой вопрос, что ближе к концу 2013 года, когда США проявили свою прямую заинтересованность именно в таком развитии событий , разворачивать ситуацию было уже поздно, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. «Сам евромайдан был повернут в эту сторону бенефициарами этой ситуации» , — говорит эксперт.

Сегодня Владимир Зеленский снова говорит о риске нового майдана , судя по всему, из своих интересов.

— Зеленский осознает: в Вашингтоне есть много людей, которые понимают, что его нужно убирать. Вполне вероятно, что они придумают новый майдан , и такие слухи по Киеву ходят, — говорит он.