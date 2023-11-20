Kyodo назвало гражданство членов экипажа захваченного хуситами судна

Экипаж грузового судна Galaxy Leader, которое было захвачено в Красном море йеменскими повстанцами-хуситами 19 ноября, состоит из граждан пяти стран, израильтян нет. Об этом 20 ноября сообщило японское агентство Kyodo News.

«Всего на борту находятся 25 человек, а экипаж родом из Болгарии, Украины, Филиппин, Мексики и Румынии», — передает издание.

Известно, что судно принадлежит японской компании Nippon Yusen KK, более известной как NYK Line. Она уведомила министерство транспорта страны о том, что Galaxy Leader был конфискован.

Ранее, 19 ноября, член политбюро движения «Ансар Аллах» Хузам аль-Асад сказал, что хуситы, захватившие грузовое судно Galaxy Leader, намерены общаться с экипажем по законам ислама. То есть в случае если это не израильтяне, то к ним будет отношение как к гостям.

О захвате хуситами грузового судна Galaxy Leader в Аденском заливе стало известно в воскресенье, 19 ноября. В израильской армии подтвердили захват судна, подчеркнув, что оно не является израильским. По их данным, судно направлялось из Турции в Индию под флагом Багам.

Вместе с этим известно, что владелец судна — израильтянин.

Ранее в тот день военный представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что военные операции йеменских повстанцев-хуситов угрожают только имеющим отношение к Израилю судам. При этом Сариа отверг обвинения в том, что «Ансар Аллах» представляет опасность для свободы морского судоходства.

7 октября движение ХАМАС подвергло израильскую территорию массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

11 октября немецкая газета Bild предположила, что в палестино-израильский конфликт могут оказаться втянуты новые государства. Тогда журналисты издания отметили, что Израилю может грозить война сразу на пяти фронтах. В длительный конфликт на Ближнем Востоке могут быть вовлечены новые участники на стороне Палестины: Ливан, Сирия, Ирак и Йемен.

1 ноября йеменские повстанцы из шиитского движения «Ансар Аллах» показали видео запуска ракет в сторону израильского государства.

Позднее, 5 ноября, сообщалось, что Израиль провел первое в истории «сражение в космосе», устранив выпущенную йеменскими повстанцами ракету за пределами атмосферы Земли. Также было отмечено, что этот случай стал первым применением противовоздушной системы Arrow по ее прямому назначению, то есть для уничтожения цели на высокой скорости и большой высоте.