Telegraph назвала уничтожение Израилем ракеты хуситов первым боем в космосе

Израиль провел первое в истории «сражение в космосе», устранив выпущенную йеменскими повстанцами вражескую ракету за пределами атмосферы Земли. Об этом сообщила газета The Telegraph в воскресенье, 5 ноября.

«Израиль на этой неделе использовал систему противоракетной обороны Arrow, чтобы сбить баллистическую ракету вне атмосферы Земли, что считается первым в истории боем в космосе», — сказано в материале.

Также сообщается, что этот случай стал первым применением противовоздушной системы Arrow по ее прямому назначению, то есть для уничтожения цели на высокой скорости и большой высоте.

Ранее, 1 ноября, йеменские повстанцы из шиитского движения «Ансар Алла» показали видео запуска ракет в сторону Израиля.

В этот же день представитель йеменской армии бригадный генерал Яхья Сари сообщил, что страна объявила о нанесении ракетного удара по позициям израильских сил. Он также заявил о трансляции действия в СМИ в 12 часов дня.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.