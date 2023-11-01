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В Йемене анонсировали нанесение ракетного удара по Израилю

Представитель армии Йемена Яхья Сари анонсировал ракетный удар по Израилю
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Фото: REUTERS/Houthi Media Center
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Йемен объявил о нанесении ракетного удара по позициям израильских сил. Об этом 1 ноября сообщил представитель йеменской армии бригадный генерал Яхья Сари.

По его словам, удар должен был состояться 1 ноября.

«СМИ будут транслировать сцены запуска партий ракет и беспилотников, с помощью которых наши вооруженные силы нацелились на недра сионистского образования на оккупированных палестинских территориях ровно в 12 часов дня», — написал он в X (бывшем Twitter).

Позднее Сари опубликовал видео запуска ракет, назвав его совместной операций йеменский ракетных и военно-воздушных сил.

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Ранее в этот день силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили о перехвате воздушной цели в районе Красного моря, к югу от города Эйлата. В ведомстве уточнили, что угрозы населению или пересечения израильской территории не было.

До этого, 31 октября, ЦАХАЛ сообщила, что со стороны Ливана в сторону позиций Армии обороны Израиля были выпущены две противотанковые ракеты. Также отмечалось, что в Метуле на севере страны прозвучали сирены воздушной тревоги. Она была вызвана двумя запусками ракет со стороны, однако оба оказались неудачными и не пересекли границу.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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