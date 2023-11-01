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Армия Израиля перехватила воздушную цель в районе Красного моря

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Nir Alon
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Силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в среду, 1 ноября, сообщила о перехвате воздушной цели в районе Красного моря.

«Некоторое время назад воздушные оборонные войска ЦАХАЛ перехватили воздушную угрозу, которая была выявлена в районе Красного моря, к югу от города Эйлат», — говорится в сообщении армии Израиля в Telegram-канале.

Там уточнили, что угрозы населению или пересечения израильской территории не было.

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Ранее, 31 октября, ЦАХАЛ сообщила, что со стороны Ливана в сторону позиций Армии обороны Израиля были выпущены две противотанковые ракеты. Также отмечалось, что в Метуле на севере страны прозвучали сирены воздушной тревоги. Она была вызвана двумя запусками ракет со стороны, однако оба оказались неудачными и не пересекли границу.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 8,3 тыс. человек. Пострадали свыше 21 тыс. человек. Со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс. человек, погибли более 1,4 тыс.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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