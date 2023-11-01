Йеменские повстанцы показали видео запуска ракет в сторону Израиля

Йеменские повстанцы из шиитского движения «Ансар Алла» показали видео запуска ракет в сторону Израиля. Видеокадры были опубликованы в среду, 1 ноября, на сайте движения.

Данная запись называется «Совместные операции ракетных войск Йемена и Военно-воздушных сил (ВВС) по целям в глубине израильского образования в Палестине». Отмечается, что целями в случае запуска были «сионистские образования на оккупированных палестинских территориях».

Ранее в этот же день представитель йеменской армии бригадный генерал Яхья Сари сообщил, что страна объявила о нанесении ракетного удара по позициям израильских сил. Он также заявил о трансляции действия в СМИ в 12 часов дня.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.