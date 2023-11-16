Пашинян опроверг увеличение оборонного бюджета Армении из-за Азербайджана

Увеличение оборонного бюджета Армении не направлено против Азербайджана. Об этом 16 ноября заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Увеличение оборонного бюджета — не подготовка к войне, а подготовка к миру. Я уверен, что все наши соседи уверены, что мы не имеем каких-либо намерений нападать на кого-то и в этом смысле беспокойства вокруг реформирования нашей армии и приобретений вооружений не считаю искренними», — сказал он в парламенте страны.

Пашинян отметил, что оборонные траты Азербайджана за последние десять лет в среднем превосходили расходы Армении в три раза.

В парламент Армении внесен проект бюджета на 2024 год, который предусматривает рост расходов по линии министерства обороны на 7,3% по сравнению с предыдущим годом.

Накануне Пашинян сообщил, что Армения ищет партнеров, которые будут поставлять ей оружие. По его словам, республика работает над заключением договоров на поставки вооружения и военной техники.

Ранее, 13 ноября, пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизадзе осудил отправку Францией бронеавтомобилей Bastion в Армению. По его словам, это будет способствовать деструктивной деятельности в регионе и укреплению военного потенциала Еревана.

До этого, 10 ноября, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что власти страны готовы к переговорам и подписанию мирного договора с Азербайджаном. Он также указал, что в данном контексте является важным, чтобы граница между Арменией и Азербайджаном была уточнена.

24 октября министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил о планах продать Армении три радиолокационные системы Ground Master 200. Он отметил, что Франция также будет проводить обучение армянских военных в области противовоздушной обороны.

Ранее, 23 октября, глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи в формате «3+3» заявил, что конфликт между Азербайджаном и Арменией урегулирован, для сторон осталось сделать только дальнейшие практические шаги, чтобы нормализовать отношения. Москва готова помочь в запуске процесса делимитации границы между двумя странами на деле.