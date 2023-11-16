Президент Израиля заявил о продолжении боев для освобождения заложников

Израиль не получает от палестинского движения ХАМАС информации о заложниках, поэтому вынужден вести бои, чтобы освободить их, заявил 16 ноября президент Израиля Ицхак Герцог в интервью Financial Times.

«Мы не получили никакой информации о наших заложниках. Поэтому нам придется сражаться и доставать их», — сказал он.

По его словам, ЦАХАЛ не может оставить «вакуум» в секторе Газа, ей придется сохранить «мощные силы» в анклаве в ближайшем будущем.

Герцог добавил, что сожалеет о гибели людей в Газе, но считает своим приоритетом защиту собственного народа.

«Мне небезразлична гибель палестинцев. <...> Она разбивает мне сердце. Но я всегда помню, что в первую очередь я должен [обеспечить] безопасность для защиты нашего народа», — подчеркнул президент Израиля.

Также он указал на то, что израильская армия проводит операции рядом со зданиями больниц в секторе Газа крайне осторожно.

Накануне стало известно о взрывах в «Аш-Шифа» во время штурма израильской армии. По информации ливанских журналистов, ЦАХАЛ применила боевые снаряды в западном крыле больницы, взрывая двери и стены между отделениями. По словам генерального директора больниц сектора Газа Мухаммада Закута, армия Израиля взяла штурмом отделение неотложной помощи и напала на пациентов.

12 ноября палестинское правительство сообщило, что в результате ударов Израиля на территории сектора Газа прекратили работу по меньшей мере 22 больницы и 49 медицинских центров. Тогда же Всемирная организация здравоохранения опубликовала данные, согласно которым с начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа было зафиксировано по меньшей мере 137 нападений на медицинские учреждения анклава.

13 ноября телеканал Al Jazeera сообщил о готовности ХАМАС освободить до 70 находящихся в заложниках граждан Израиля в обмен на пятидневное перемирие.

Тогда же глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС намерен потребовать от Израиля немедленных гуманитарных пауз в секторе Газа. За день до этого он призвал ХАМАС к «немедленному и безоговорочному освобождению всех заложников».

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, число погибших в секторе Газа превысило 11 тыс. человек, еще 28,2 тыс. пострадали. С израильской стороны погибли 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.