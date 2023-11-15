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В Сан-Франциско состоялся митинг в поддержку Палестины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Сан-Франциско (штат Калифорния), где на этой неделе проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), прошла демонстрация в поддержку Палестины. Об этом 14 ноября сообщает корреспондент «Известий» Николай Мастеров.

По словам Мастерова, собравшиеся на улицах города демонстранты хотят привлечь внимание участников саммита к гуманитарной катастрофе в секторе Газа, вызванной новым витком палестино-израильского конфликта. Участники митинга требуют прекращения огня и открытия гуманитарных коридоров в Газе.

«Никаких больше убийств, хватит! Мы платим за это из наших налогов. Три из четырех моих родственника были изгнаны. Это длилось слишком долго. Мы должны жить в мире, сосуществовать вместе. Именно поэтому я здесь», ― заявил один из демонстрантов.

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Тем временем в Вашингтоне состоялся многотысячный марш в поддержку Израиля. «Марш за Израиль» стартовал от монумента Джорджу Вашингтону и здания Капитолия. Множество участников мероприятия были одеты в цвета флага Израиля. Также многие несли транспаранты с лозунгами на английском языке и иврите, призывающими уничтожить палестинское радикальное движение ХАМАС, а также продолжать борьбу за жизнь израильтян.

Несмотря на это, в западных странах гораздо более массовый характер носят демонстрации в поддержку Палестины. Так, 6 ноября активисты Dissenters заблокировали завод Boeing в американском штате Миссури с требованием остановить боевые действия в секторе Газа. В акции приняли участие около 75 человек.

Ранее, 5 ноября, на демонстрацию в поддержку Палестины тысячи протестующих собрались в центре Вашингтона. The Guardian предполагала, что это будет самый массовый в США протест с начала атак Израиля по сектору Газа. В этот же день в ходе пропалестинского митинга в Лондоне задержали 29 человек.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа и вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, в результате конфликта число жертв среди израильтян составляет 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали. Число погибших жителей сектора Газа с 7 октября достигло 11 180 человек, среди них 4609 — дети.

Палестинцы хотят вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями и создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа со столицей в Восточном Иерусалиме.

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