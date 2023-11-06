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В США активисты заблокировали завод Boeing с требованием остановить войну в Газе

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Фото: соцсети
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Активисты Dissenters заблокировали завод Boeing в американском штате Миссури с требованием остановить боевые действия в секторе Газа. Об этом 6 ноября сами протестующие сообщили на странице антивоенного движения в соцсети X (бывшей Twitter).

В акции участвуют около 75 человек. Они заблокировали подходы к заводу и требуют от президента США Джо Байдена и конгресса повлиять на прекращение огня в секторе Газа.

Известно, что в районе проведения акции дежурят сотрудники правоохранительных органов.

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Накануне, 5 ноября, на демонстрацию в поддержку Палестины тысячи протестующих собрались в центре Вашингтона. The Guardian предполагала, что это будет самый массовый в США протест с начала атак Израиля по сектору Газа.

В последние недели акции в поддержку анклава в связи с обострением палестино-израильского конфликта проходят по всему миру. Также 5 ноября в ходе пропалестинского митинга в Лондоне задержали 29 человек. До этого, 31 октября, протестующие ворвались в здание конгресса США с требованием прекратить огонь в секторе Газа во время выступления госсекретаря Энтони Блинкена.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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