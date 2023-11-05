В Лондоне 29 человек задержали в ходе пропалестинского митинга

Лондонская полиция задержала 29 человек в ходе демонстраций в поддержку Палестины, прошедших в субботу, 4 ноября, на улицах столицы Великобритании. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в соцсети X.

«Сегодня в общей сложности было произведено 29 арестов за правонарушения, в том числе за разжигание расовой ненависти и нарушение общественного порядка на расовой почве», — сказано в заявлении.

Так, одного из задержанных подозревают в разжигании расовой ненависти, а трое человек были арестованы по подозрению в нападении на полицейского. Еще одного мужчину задержали из-за его антисемитских высказываний, он был опознан через социальные сети.

«Вызывает разочарование тот факт, что различные отколовшиеся группы снова несут ответственность за поведение, которому нет места в Лондоне. Офицеры вмешались, чтобы предотвратить дальнейшие беспорядки, используя весь спектр имеющихся в их распоряжении полномочий», — прокомментировала ситуацию представитель полиции Карен Финдли.

В этот же день на демонстрацию в поддержку Палестины тысячи протестующих собрались в центре Вашингтона. The Guardian предполагала, что это будет самый массовый в США протест с начала атак Израиля по сектору Газа.

В последние недели акции в поддержку сектора Газа в связи с обострением палестино-израильского конфликта проходят по всему миру. Ранее, 31 октября, протестующие ворвались в здание конгресса США с требованием прекратить огонь в секторе Газа во время выступления госсекретаря Энтони Блинкена. В связи с этим слушания были приостановлены несколько раз.

До этого, 21 октября, митинги возобновились в США, а также состоялись в Великобритании, Германии и Швеции, также массовая демонстрация была проведена и во Франции. Ранее, 19 октября, в ходе акции протеста перед генконсульством Израиля в Стамбуле митингующие пытались сломать забор вокруг здания диппредставительства. В тот же день на митинг в поддержку Палестины в Вашингтоне вышло 10 тыс. человек.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.