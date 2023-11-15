В Вашингтоне состоялся многотысячный марш в поддержку Израиля

В центре Вашингтона начался марш в поддержку Израиля, в котором приняли участие тысячи местных жителей. Об этом 14 ноября сообщает телеканал ABC.

«Марш за Израиль» стартовал от монумента Джорджу Вашингтону и здания Капитолия. Множество участников мероприятия были одеты в цвета флага Израиля. Также многие несли транспаранты с лозунгами на английском языке и иврите, призывающими уничтожить палестинское радикальное движение ХАМАС, а также продолжать борьбу за жизнь израильтян.

Главным лозунгом «Марша за Израиль» стала фраза «Верните их домой!», которая призывает к скорейшему освобождению израильских заложников, удерживаемых ХАМАС.

«Мы продолжим борьбу за освобождение всех заложников, пока они не вернутся в безопасное место», — пообещал лидер большинства в сенате США Чак Шумер, который также принял участие в шествии.

Отмечается, что настроение участников мероприятия достаточно спокойное, однако в центре города наблюдается значительное число полицейских подкреплений, которые следят за порядком.

Тем временем в западных странах гораздо более массовый характер носят демонстрации в поддержку Палестины. Так, 6 ноября активисты Dissenters заблокировали завод Boeing в американском штате Миссури с требованием остановить боевые действия в секторе Газа. В акции приняли участие около 75 человек.

Ранее, 5 ноября, на демонстрацию в поддержку Палестины тысячи протестующих собрались в центре Вашингтона. The Guardian предполагала, что это будет самый массовый в США протест с начала атак Израиля по сектору Газа. В этот же день в ходе пропалестинского митинга в Лондоне задержали 29 человек.

3 ноября в Стамбуле начался массовый двухдневный марш в поддержку Палестины и против военных баз США. До этого, 31 октября, протестующие ворвались в здание конгресса США с требованием прекратить огонь в секторе Газа во время выступления госсекретаря Энтони Блинкена.

Вместе с тем в начале ноября Европейская комиссия (ЕК) сообщила о всплеске связанных с антисемитизмом инцидентов в странах Евросоюза (ЕС). В заявлении ЕК подчеркивается, что антисемитские акции идут против всего, за что выступает Европа, а именно — против основных ценностей и образа жизни стран ЕС.

Ранее, 30 октября, мэр Берлина Кай Вегнер заявил, что проведение пропалестинских демонстраций и нападения на еврейские заведения свидетельствуют о высоком уровне антисемитизма в Германии.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа и вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы хотят вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями и создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа со столицей в Восточном Иерусалиме.