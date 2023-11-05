Еврокомиссия сообщила о всплеске инцидентов на почве антисемитизма в ЕС

Европейская комиссия (ЕК) сообщает о всплеске связанных с антисемитизмом инцидентов в странах Евросоюза (ЕС). Соответствующий документ был размещен на сайте ЕК 5 ноября.

«Всплеск антисемитских инцидентов в Европе в последние несколько дней достиг экстраординарного уровня, напоминая о мрачных временах в истории. Сегодня европейские евреи вновь живут в страхе», — говорится в сообщении комиссии.

Так, в заявлении подчеркивается, что антисемитские акции идут против всего, за что выступает Европа, а именно — против основных ценностей и образа жизни стран ЕС.

«<...> никто не должен жить в страхе перед дискриминацией или насилием из-за своей религии или своей идентичности», — добавили в сообщении.

Также ЕК отметила, что Евросоюз полон решимости защищать благополучие всех своих сообществ и обеспечивать строгое соблюдение законодательства о публичных подстрекательствах к насилию на почве расы, нации и религии.

Ранее, 30 октября, мэр Берлина Кай Вегнер заявил, что проведение пропалестинских демонстраций и нападения на еврейские заведения свидетельствуют о высоком уровне антисемитизма в Германии.

До этого, 18 октября, в Берлине произошли две попытки нападения на синагогу. Тогда двое неизвестных кинули бутылку с зажигательной смесью в двери здания и скрылись с места преступления. Через несколько часов мужчина бросился к дверям синагоги, выкрикивая антисемитские лозунги, его задержала полиция.

Днем ранее в Великобритании две еврейские школы были облиты красной краской, полиция расценила произошедшее как «преступления на почве ненависти». При этом в правоохранительных органах отметили, что число антисемитских преступлений значительно возросло из-за палестино-израильского конфликта.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.