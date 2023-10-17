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В Лондоне неизвестные облили две еврейские школы красной краской

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Фото: Twitter.com
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В Великобритании две еврейские школы были облиты красной краской, полиция рассматривает произошедшее как «преступления на почве ненависти». Об этом в понедельник, 16 октября, сообщила газета The Independent со ссылкой на правоохранителей.

По данным издания, 12 октября неизвестные облили краской дверь и фасад школы Бейс-Чинух в Стэмфорд-Хилле. Второй инцидент произошел в школе в Вудберри-Даун утром 16 октября.

«Это из-за ситуации в новостях, но эти дети, конечно, не имеют к этому никакого отношения. Что они сделали?» — поделился с изданием охранник одной из школ.

Группа по наблюдению за еврейскими общинами Shomrim сообщила, что на данный момент нападению подверглись всего две школы. В обоих случаях подозревают некую женщину.

Правоохранительные органы отметили, что число антисемитских преступлений значительно возросло из-за палестино-израильского конфликта. Если в прошлом году в период с 30 сентября по 13 октября было зафиксировано 14 инцидентов и 12 преступлений антисемитского характера, то в этом году за аналогичный период произошло 105 инцидентов и 75 преступлений.

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И почему еврейское государство тянет с наземной операцией против сектора Газа

Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

По последним данным, в Израиле погибло более 1,4 тыс. израильтян, 3,5 тыс. ранено. Между тем в минздраве палестинского анклава сообщили, что число жертв среди палестинцев достигло 2,8 тыс., еще 10,9 тыс. человек пострадало.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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