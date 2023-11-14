Китайский дипломат рассказал о повышении риска войны на Тайване со стороны США

Если США нарушат принцип «одного Китая», то это значительно повысит риск начала боевых действий на Тайване. Об этом 14 ноября заявил бывший посол КНР в США Цуй Тянькай.

«Ключ в принципе «одного Китая». До тех пор, пока этот принцип существует, пока никто не пытается бросить вызов этому принципу «одного Китая», нет необходимости применять силу», — приводит его слова газета South China Morning Post.

Цуй добавил, что остальные вопросы, базирующиеся на этом принципе, обсуждаемы. При этом экс-дипломат выразил надежду, что у США хватит «мудрости и здравого смысла» не выступать за войну с такой легкостью.

Кроме того, он заверил, что высшее китайское руководство стремится к стабилизации связей с американской стороной по важным вопросам при условии, что та будет уважать принцип, согласно которому Тайвань является частью Китая.

Ранее, 3 ноября, вице-президент Шанхайского центра стратегических и международных исследований Нельсон Вонг заявил, что Китай готов защищать свой суверенитет и территориальную целостность, поэтому очертил для США красные линии в вопросе будущего Тайваня. Он подчеркнул, что если внешние игроки действительно решат пересечь их, то КНР будет сражаться и защищать себя.

До этого, 28 октября, министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с президентом США Джо Байденом потребовал от Белого дома соблюдать принцип «одного Китая» и договоренности, которые были достигнуты в 70–80-х годах прошлого века при нормализации контактов и установлении дипотношений между двумя странами. При этом он отметил, что Пекин готов улучшать отношения с Вашингтоном, но стабилизация двусторонних связей должна происходить на основе взаимного уважения и обоюдной выгоды.

25 октября председатель КНР Си Цзиньпин указал, что Китай и США являются двумя мировыми державами и то, смогут ли они найти правильный путь сосуществования, имеет решающее значение для мира и его развития. В свою очередь, американский лидер отметил, что власти США настроены на экстремальную конкуренцию с Китаем, однако не намерены вступать в конфликт с ним. Джо Байден также обратил внимание на то, что Соединенные Штаты в отношениях с КНР намерены руководствоваться принципом «доверяй, но проверяй».

В июне Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что Китай не согласится на компромиссы по тайваньскому вопросу, а США должны придерживаться принципа «одного Китая», а также прекратить раздувать теорию «китайской угрозы».

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.