Реклама
Прямой эфир
Общество
МВД объявило в розыск владельца Telegram-канала «Утро Дагестан»
Общество
Минобрнауки РФ предложило снизить стоимость экзаменов для мигрантов
Мир
Санду заявила о долге Молдавии перед «Газпромом» в $9 млн
Армия
В «Ростехе» сообщили о росте боевых возможностей Су-57
Происшествия
ФСБ предотвратила террористический акт в Челябинске
Армия
Четыре украинских БПЛА сбиты в Московской, Тамбовской, Брянской областях
Мир
WP узнала об обсуждении Израилем и ХАМАС освобождения десятков заложников
Мир
Глава МИД Латвии предрек Европе миграционный кризис
Мир
В США усомнились в возможности победы Украины над Россией
Мир
Глава МИД Латвии призвал русскоязычных жителей «потрудиться выучить» латышский язык
Происшествия
Женщина и ребенок пропали в результате съезда автомобиля в реку в Адыгее
Общество
Дело возбуждено после ДТП с пятью пострадавшими в Москве
Мир
Литва, Латвия и Чехия возглавили список самых пьющих стран мира
Сюжет:

Китайский дипломат рассказал о повышении риска войны на Тайване со стороны США

Дипломат Тянькай: США могут повысить риск начала боевых действий на Тайване
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Walid Berrazeg
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Если США нарушат принцип «одного Китая», то это значительно повысит риск начала боевых действий на Тайване. Об этом 14 ноября заявил бывший посол КНР в США Цуй Тянькай.

«Ключ в принципе «одного Китая». До тех пор, пока этот принцип существует, пока никто не пытается бросить вызов этому принципу «одного Китая», нет необходимости применять силу», — приводит его слова газета South China Morning Post.

Цуй добавил, что остальные вопросы, базирующиеся на этом принципе, обсуждаемы. При этом экс-дипломат выразил надежду, что у США хватит «мудрости и здравого смысла» не выступать за войну с такой легкостью.

Кроме того, он заверил, что высшее китайское руководство стремится к стабилизации связей с американской стороной по важным вопросам при условии, что та будет уважать принцип, согласно которому Тайвань является частью Китая.

Чип раздора: Китай нанес в войне санкций ответный удар
Пекин начал отвечать на запреты США в полупроводниковом секторе

Ранее, 3 ноября, вице-президент Шанхайского центра стратегических и международных исследований Нельсон Вонг заявил, что Китай готов защищать свой суверенитет и территориальную целостность, поэтому очертил для США красные линии в вопросе будущего Тайваня. Он подчеркнул, что если внешние игроки действительно решат пересечь их, то КНР будет сражаться и защищать себя.

До этого, 28 октября, министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с президентом США Джо Байденом потребовал от Белого дома соблюдать принцип «одного Китая» и договоренности, которые были достигнуты в 70–80-х годах прошлого века при нормализации контактов и установлении дипотношений между двумя странами. При этом он отметил, что Пекин готов улучшать отношения с Вашингтоном, но стабилизация двусторонних связей должна происходить на основе взаимного уважения и обоюдной выгоды.

25 октября председатель КНР Си Цзиньпин указал, что Китай и США являются двумя мировыми державами и то, смогут ли они найти правильный путь сосуществования, имеет решающее значение для мира и его развития. В свою очередь, американский лидер отметил, что власти США настроены на экстремальную конкуренцию с Китаем, однако не намерены вступать в конфликт с ним. Джо Байден также обратил внимание на то, что Соединенные Штаты в отношениях с КНР намерены руководствоваться принципом «доверяй, но проверяй».

В июне Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что Китай не согласится на компромиссы по тайваньскому вопросу, а США должны придерживаться принципа «одного Китая», а также прекратить раздувать теорию «китайской угрозы».

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023