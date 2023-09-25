Чип раздора: Китай нанес в войне санкций ответный удар

Китай достиг новых успехов в противостоянии с США по производству чипов. В марте 2023 года гендиректор Huawei Эрик Сю заявил, что китайская полупроводниковая индустрия «родится заново» в результате американских санкций. Тогда слова бизнесмена были приняты за полемическое преувеличение, но уже спустя полгода компания представила технологичные новинки — на базе собственного производства. Huawei успешно разработала архитектуру для процессоров в своем новом смартфоне, а компания SMIC начала выпускать микрочипы по 7-нанометровой технологии — одной из наиболее современных и достаточной для производства большей части компьютерной техники. Прогресс идет быстрее, чем прогнозировали аналитики, и остановить китайскую полупроводниковую индустрию санкциями Америке не удалось. Подробности — в материале «Известий».

Планка в 7 нм

Сообщения о том, что шанхайская Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) достигла технологии производства микросхем в 7 нм, появлялись на протяжении последних нескольких месяцев. Аналитическая компания TechInsights в августе рассказывала, что китайцы выпускают для майнинговых машин (ASIC) много чипов, схожих с продукцией тайваньской TSMC,— крупнейшего производителя полупроводников в мире.

Долгое время считалось, что SMIC способна только на мелкосерийное производство. Но в начале сентября стало известно, что 7-нанометровые процессоры Kirin 9000s установлены в новый флагманский смартфон Huawei Mate 60 Pro. Телефон уже вышел на массовый рынок, и теперь сомнений насчет способности SMIC выпускать чипы в огромных партиях не осталось. Сама компания заявляет, что в 2023 году намерена выпустить 15 млн телефонов с чипами Kirin 9000s, а в 2024 году производство вырастет почти пятикратно — до 70 млн.

Покупатель рассматривает телефон Mate 60 Pro в магазине Huawei Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Costfoto

Новые достижения пока не позволяют корпорации быстро вернуть лидерство на рынке смартфонов в КНР (для сравнения: TSMC выпускает 200 млн процессоров в год только для Apple), но, учитывая темпы роста производства чипов, перспективы открываются вполне приличные.

Отметим, что Huawei, в отличие от той же SMIC, уже несколько лет находится под прямыми санкциями США, но преуспела в разработке архитектуры чипов для собственных телефонов. Четыре из восьми процессоров, работающих в Mate 60 Pro, имеют «родной» дизайн Huawei, тогда как остальные созданы по лицензии от британской ARM. Последняя обеспечивает дизайн большинства процессоров в смартфонах самых разных марок. Исключением стала Apple, самостоятельно работающая над дизайном своих микросхем. Теперь в этой лиге появился новый игрок.

Для Huawei это важнейший шаг, чтобы преодолеть жесткие санкции со стороны США. Любое взаимодействие с иностранными корпорациями, включая ARM, сейчас несет в себе риски, поскольку непонятно, в какой момент юристы министерства торговли США могут потребовать от соответствующих корпораций комплаенса. Правда, в случае с ARM это может оказаться непросто, поскольку у компании в Китае совместное предприятие, и она не вполне его контролирует.

Зрелая индустрия

Появление новых процессоров свидетельствует и о зрелости китайской отрасли, которая существует не так уж много лет. Huawei, кстати, спроектировала эти чипы на основе архитектуры процессоров для серверов в дата-центрах. Такой переход пока не удавался ни одной из работающих в этой индустрии корпораций.

Одновременно это говорит и о весьма ограниченном успехе санкционного давления, которое США предприняли в отношении китайской отрасли полупроводников. Когда в прошлом октябре Вашингтон ввел экспортный контроль над поставками полупроводниковой продукции в КНР, некоторые аналитики допускали, что настолько жесткие меры могут отбросить Китай на годы, если не десятилетия, назад.

Посетители узнают о процессе производства чипов на стенде SMIC на выставке China International Semiconductor Expo Фото: Getty Images/CFOTO/Future Publishing

Но уже в марте производитель флеш-памяти YTMC объявил о запуске нового завода в Ухани с намерением в скором времени удвоить объемы производства (ранее оно составляло порядка 100 тыс. микросхем в месяц). Сейчас эта компания, которую считали чуть ли не главной «жертвой» американских ограничений, занимает около 5% соответствующего рынка и находится на шестом месте в мире. Темпы ее роста таковы, что YTMC может обеспечить все потребности Китая в памяти NAND (необходимой для дисков SSD) уже к 2025 году.

Считалось, что санкции лишат Китай возможности выпускать 7-нанометровые чипы, являющиеся одними из наиболее передовых (хотя техпроцессы 3 нм и 5 нм уже существуют, причем последние ушли в массовое производство).

Для создания таких чипов нужны самые современные машины для фотолитографии, использующие технологию EUV (экстремального ультрафиолета), которых у Китая не было. Однако оказалось, что такие чипы можно производить и с помощью литографических машин с технологией DUV (глубокого ультрафиолета). Это чуть менее эффективно, но разницу в себестоимости можно легко компенсировать с помощью небольших по объему субсидий, что в условиях торгового прессинга вполне оправданно.

Помимо литографии существует и другое оборудование, а также комплектующие для крайне сложного производства чипов. Сегодня оно обеспечивается почти всем миром. Но здесь экспортный контроль совершенно бесполезен, так как всё оборудование в равной степени может использоваться как для передовых 7 нм техпроцессов, так и для более простых и «разрешенных» американской администрацией.

Посетители смотрят видео распаковки литографических машин на стенде ASML во время выставки China International Import Expo в Шанхае Фото: Getty Images/CFOTO/Future Publishing

С фотолитографией ситуация иная, и здесь механизмы контроля могут быть действенными, так как альтернатив оборудованию, производимому голландской ASML, на рынке, по сути, нет. Однако и здесь есть ряд нюансов. Популярный в среде интересующихся темой полупроводников блогер Дилан Патель отмечает, что даже техпроцессы следующего поколения (5 нм) китайцам по силам с тем оборудованием, которое они могут получать, не нарушая существующие ограничения. Скорее всего, они смогут иметь рабочие чипы 5 нм к 2025 году и наладить их массовое производство в течение следующих года-двух.

Кроме того, Китай продолжает развивать свое собственное фотолитографическое производство. В августе шанхайская SMEE объявила о начале выпуска собственной машины с техпроцессом 28 нм, что является скачком сразу через несколько ступеней, — еще недавно способности китайцев в этой сфере ограничивались машинами на 90 нм.

Только полный запрет

По сути, единственным способом остановить развитие китайской индустрии полупроводников стали бы всеобъемлющие ограничения почти всей номенклатуры оборудования и комплектующих, считает Дилан Патель. На практике подобное не представляется реальным: обосновать такой жест будет невероятно сложно, он приведет к многомиллиардным потерям для корпораций из Нидерландов, Японии, Южной Кореи и одновременно может повлечь за собой экстремальные ответные меры со стороны Китая — США и европейские страны во многом зависят от поставок из Китая редкоземельных элементов и прочих жизненно важных металлов.

По всей видимости, нынешние «санкции-сито» будут сохраняться и по-прежнему затруднять, но не останавливать работу китайской индустрии. То есть они никак не помешают развитию изысканий Китая в области искусственного интеллекта. Что касается военной сферы, то она не пострадает вовсе: в 90% случаев для нее более чем достаточно примитивных по нынешним меркам чипов, которые Китай и ряд других стран могут выпускать «от и до» вообще без включения иностранцев в производственные цепочки.

На заводе SMIC в Шанхае Фото: ТАСС/EPA/ALEX PLAVEVSKI