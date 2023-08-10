Запретный код: какие американские инвестиции в Китай попали под ограничения

Президент США Джо Байден подписал указ, запрещающий некоторые новые американские инвестиции в Китай в сфере чувствительных технологий . С этим распоряжением начиная с нового года министр финансов США получит право запрещать или ограничивать вложения в китайские компании в трех секторах: полупроводники и микроэлектроника, квантовые информационные технологии и некоторые системы искусственного интеллекта . Разрушительного эффекта на китайские компании эти меры не окажут, уверены опрошенные «Известиями» эксперты. Однако ограничения, которые вскоре могут поддержать некоторые союзники США, точно не добавят позитива в и без того непростые отношения двух крупнейших экономик мира.

Без американских денег

Подготовка американцами нового пакета ограничительных мер в отношении Китая не была секретом . Еще в октябре прошлого года администрация Джо Байдена ввела запрет на экспорт в КНР сверхмощных чипов для вычислений, оборудования для их производства и еще на ряд полупроводниковых технологий. Причем меры коснулись не только соответствующей продукции американских компаний, но и всех чипов в мире, которые были произведены с применением американских технологий или оборудования. И еще тогда в Штатах открыто говорили, что не остановятся на достигнутом.

В итоге 9 августа глава Белого дома Джо Байден подписал распоряжение, согласно которому американским компаниям будет нельзя вкладывать свои капиталы в китайские компании, задействованные в секторах разработки и производства полупроводников и микроэлектроники, квантовых информационных технологий, а также в ряд систем искусственного интеллекта . Цель таких рестрикций — не допустить, чтобы американские инвестиции и опыт помогали Китаю разрабатывать технологии, способные поддерживать военную модернизацию главного геополитического соперника Штатов и тем самым подрывать национальную безопасность самой Америки. Поскольку, как пояснил Байден, компьютеры могут развиваться таким образом, что это поможет создать сложное оружие и взломать криптографические коды, используемые шпионскими агентствами для защиты данных.

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Новые меры, вступающие в силу с начала нового года, затронут прямые инвестиции, венчурный капитал, совместные предприятия и инвестиции в новые месторождения. Правда, эти правила будут касаться только будущих, а не уже осуществленных вложений, но минфин вправе потребовать раскрытия информации и о предыдущих сделках.

— Слишком долго американские деньги способствовали росту китайских вооруженных сил . Сегодня Соединенные Штаты делают первый стратегический шаг к тому, чтобы американские инвестиции не шли на финансирование военного строительства Китая, — заявил лидер демократов в сенате Чак Шумер.

Впрочем, в стане республиканцев нынешние меры вызвали недовольство как недостаточно агрессивные . Сенатор-республиканец Марко Рубио, давно снискавший славу главного «ястреба» в отношении Китая, назвал план администрации Байдена почти смехотворным , поскольку «он изобилует лазейками, явно игнорирует двойное назначение важных технологий и не включает отрасли, которые правительство Китая считает критически важными». А одна из претенденток от этой же партии на пост президента Никки Хейли заявила, что это «даже не полумера» .

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Другие нюансы

Реакция Китая на действия американцев была предсказуемой. 10 августа министерство коммерции КНР выразило «серьезную озабоченность» распоряжением Белого дома, отметив, что это «отклонение от принципов честной конкуренции и рыночной экономики , которые последовательно отстаивают США». И добавило, что Пекин сохраняет за собой право принять контрмеры.

Неназванный представитель посольства КНР в США, в свою очередь, отметил, что бизнес в республике ведет более 70 тыс. компаний США и грядущие ограничения нанесут ущерб как китайскому, так и американскому бизнесу, а также снизят доверие инвесторов к Штатам.

Разумеется, многие китайские официальные лица упомянули и о том, что главная цель США — подавить технологическое развитие КНР . И, к слову, это открыто признают и некоторые американские эксперты. «Вашингтон хочет использовать императив национальной безопасности как способ попытаться ограничить передачу технологий и инвестиций, связанных с технологиями, Китаю, потому что здесь есть не только аспект нацбезопасности, но и, откровенно говоря, коммерческий аспект», — сказал изданию CNBC эксперт по международной торговле Корнельского университета Эсвар Прасад.

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Плохая новость для Пекина и в том, что примеру США могут последовать другие страны . Заинтересованность в схожих ограничениях в отношении инвестиций в Китай уже выразили Евросоюз, принявший недавно первую стратегию экономической безопасности, и Великобритания. В июне заявления о том, что ограничения на исходящие инвестиции должны стать частью общего инструментария, звучали и от стран «большой семерки».

Пока только Япония, по данным FT, дала понять американцам в частном порядке, что Токио не намерен пересматривать инвестиционное законодательство . Ранее, впрочем, японцы наряду с голландцами и так «постарались», введя ограничения на экспорт китайцам продукции своих компаний, производящих передовые чипы.

Диапазон рестрикций

Многие годы подряд китайская технологическая отрасль привлекала немало инвесторов из США. Однако на фоне усиливающихся геополитических трений между двумя ведущими экономиками мира американские инвестиции стали ощутимо идти на спад . По данным PitchBook, ведущего ресурса для получения данных о мировых рынках капитала, в 2021 году объем американских венчурных инвестиций в Китай составил $32,9 млрд, а в прошлом его объем скукожился до $9,7 млрд. В нынешнем же году американские венчурные инвесторы вложили в китайские технологические стартапы всего $1,2 млрд.

На этом фоне эксперты сочли, что сильным ударом для Китая грядущие ограничения со стороны Штатов не станут .

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— Я думаю, что фактический диапазон ограничений будет относительно узким и его влияние на приток капитала в Китай и на юань должно оказаться ограниченным , поскольку распоряжение может в конечном итоге исключить пассивные инвестиции, публично торгуемые ценные бумаги, индексные фонды и другие активы, — сказал «Известиям» главный азиатский валютный стратег Mizuho Bank в Гонконге Кен Чонг.

Предлагаемый запрет на инвестиции будет носить узконаправленный характер и, таким образом, последствия будут скорее символическими, предположил в беседе с «Известиями» и экс-председатель Американской торговой палаты в Китае Джеймс Циммерман.

— Это не окажет существенного влияния на американских инвесторов, но может создать проблемы для компаний, производящих чипы , пытающихся продавать другие, менее сложные полупроводники своим китайским клиентам. Китай мало что может сделать, но мы ожидаем некоторых контрмер, хотя такие санкции также будут символическими, — отметил он.

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Большее беспокойство, по его словам, вызывает то, что дефицит доверия между США и Китаем увеличивается и нынешние рестрикции станут лишь первым шагом к более широким и строгим санкциям против технологий общего назначения.