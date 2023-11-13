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Кадровые перестановки в правительстве Великобритании. Главное

В британском правительстве сменилось несколько министров
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Фото: REUTERS/Toby Melville
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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в понедельник, 13 ноября, провел ряд перестановок в правительстве страны впервые с момента вступления в должность в октябре 2022 года. Таким образом политик планирует укрепить свою команду для исполнения долгосрочных решений. Какие перестановки уже сделаны и какие ожидаются, выясняли «Известия».

Главу МВД Великобритании Суэллу Браверман отправили в отставку

Кадровые перестановки начались с отставки главы МВД Суэллы Браверман. Уже на протяжении долгого времени она подвергалась критике из-за ее миграционной политики. В последнее время министр вызвала недовольство из-за осуждения действий полиции во время протестов в поддержку Палестины.

В частности, в статье для газеты The Times Браверман охарактеризовала протесты как «марши ненависти», сравнив их с акциями ирландских республиканцев в Северной Ирландии. Политик заявила, что тем самым полиция «подыгрывает левым активистам». Она также указала, что некоторые организаторы таких маршей якобы имеют связи с движением ХАМАС и террористическими группировками.

«Премьер-министр вынужден был принять меры после того, как госпожу Браверман обвинили в подрыве оперативной независимости полиции и доверия общества к ней», — уточнил телеканал Sky News.

Возглавит ведомство после отставки Браверман министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.

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Новым главой МИД Великобритании назначен Дэвид Кэмерон

Перестановки произошли и в британском МИДе. Новым главой министерства назначен экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон. Он возглавлял правительство с 2010 по 2016 год. После того как население королевства проголосовало за выход из Евросоюза, против чего выступал Кэмерон, политик объявил о сложении полномочий и даже отказался от депутатского мандата. На посту его тогда сменила Тереза Мэй.

Первым заявлением Кэмерона после назначения на должность главы МИДа стало утверждение, что страна столкнулась с огромным «набором международных вызовов», включая конфликт на Украине и кризис на Ближнем Востоке. Он отметил, что в нынешних условиях важно укрепить партнерство союзниками и сделать так, чтобы «голос Великобритании был услышан».

В отставку подала министр окружающей среды Британии Тереза Коффи

На фоне кадровых перестановок в отставку подала министр окружающей среды Великобритании Тереза ​​Коффи, которая прежде была министром здравоохранения, министром труда и пенсий, а также занимала пост заместителя бывшего премьер-министра Лиз Трасс.

«Я считаю, что сейчас самое время уйти из правительства», — цитирует Reuters письмо Коффи премьер-министру Риши Сунаку.

В ответном письме британский премьер поблагодарил Коффи за преданную службу, а также отметил ее вклад в поддержку сельской экономики.

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Как следует из заявлений канцелярии на Даунинг-стрит, на посту Коффи сменит Стив Баркли, который до текущего дня возглавлял министерство здравоохранения и социальных дел. Его преемником, в свою очередь, стала экс-замминистра финансов Виктория Аткинс. Ожидается, что в ближайшие дни кадровые перестановки в Великобритании продолжатся.

Как в России отреагировали на кадровые перестановки в Британии

Самым обсуждаемым в России стало назначение экс-премьера Великобритании на пост главы МИДа. Так, по мнению профессора кафедры европейских исследований СПбГУ Станислава Ткаченко, правительство Великобритании привлекло Кэмерона в международные дела, для того чтобы он достойно представлял страну на международной арене.

В частности, как рассказала «Известиям» руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева, назначенный на пост главы МИД Великобритании Дэвид Кэмерон попытается улучшить отношения с Евросоюзом, что будет в интересах США.

Что касается отношений с Россией, то здесь новый глава МИДа вряд ли что-то изменит. Такое мнение в комментарии изданию высказал директор аналитического отдела КРОС Андрей Лебедев. Назначение Кэмерона он связал с опасением консерваторов проиграть выборы.

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