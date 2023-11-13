В СПбГУ объяснили назначение Кэмерона на пост главы МИД Великобритании

Профессор кафедры европейских исследований СПбГУ Станислав Ткаченко в разговоре с «Известиями» 13 ноября объяснил назначение экс-премьера Великобритании Дэвида Кэмерона на пост главы МИД королевства. По словам эксперта, правительство Великобритании привлекло его в международные дела для того, чтобы достойно представлять страну на международной арене.

«У правительства [премьер-министра Великобритании Риши] Сунака большие проблемы с точки зрения внутренней политики и хотелось бы, чтобы на внешнем контуре у него было всё спокойно. <...> На международные дела [Сунак] привлек, в общем, политического тяжеловеса — это Дэвид Кэмерон, один из самых известных британцев в мире», — считает Ткаченко.

По его мнению, Сунак привлек Кэмерона в международные дела для того, чтобы достойно представлять Великобританию на международной арене.

Ранее в понедельник газета The Telegraph сообщила, что экс-премьера Великобритании Дэвида Кэмерона назначили новым главой министерства иностранных дел (МИД) страны.

До этого в этот день, 13 ноября, Риши Сунак отправил в отставку главу МВД Суэллу Браверман. Такое решение было принято после того, как она опубликовала статью с критикой действий полиции во время протестов в поддержку Палестины. Телеканал Sky News отметил, что Сунак планирует объявить о кадровых перестановках в составе кабинета министров.

11 ноября газета The Guardian сообщила, что около 300 тыс. человек вышли на пропалестинскую демонстрацию в Лондоне с требованиями прекращения огня в секторе Газа и освобождении анклава. Полиция сообщила о задержании 92 крайне правых активистов.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа и вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.