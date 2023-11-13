Реклама
Прямой эфир
Мир
Финский посол призвал построить укрепления на границе с РФ
Мир
Киево-Печерская лавра перейдет на новоюлианский календарь с 15 ноября
Мир
Боррель отправится в страны Ближнего Востока для обсуждения политических вопросов
Мир
Границу Египта и сектора Газа через КПП «Рафах» пересекли 98 россиян
Мир
Израиль с начала конфликта нанес 4,3 тыс. ударов по сектору Газа
Мир
Премьер Грузии извинился перед послом Китая за слова президента
Мир
В США оценили потери ВСУ в 190 тыс. человек убитых и раненых
Экономика
ОАК работает над заменой всей линейки самолетов «Антонов»
Интернет и технологии
Сбербанк восстановил работу приложения после сбоя
Мир
СМИ узнали об извинениях перед членами ЕС за слова Борреля о Газе
Мир
В Госдуме назвали ловушкой корейский сценарий Запада по Украине
Мир
Израиль объявил 4-часовую паузу в боевых действиях в южной части Газы
Мир
МО РФ заявило об остановке части работ по военной биологии в США

В СПбГУ объяснили назначение Кэмерона на пост главы МИД Великобритании

Экс-премьер Британии Кэмерон станет главой МИД страны: мнение эксперта Ткаченко
0
Фото: REUTERS/Suzanne Plunkett
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Профессор кафедры европейских исследований СПбГУ Станислав Ткаченко в разговоре с «Известиями» 13 ноября объяснил назначение экс-премьера Великобритании Дэвида Кэмерона на пост главы МИД королевства. По словам эксперта, правительство Великобритании привлекло его в международные дела для того, чтобы достойно представлять страну на международной арене.

«У правительства [премьер-министра Великобритании Риши] Сунака большие проблемы с точки зрения внутренней политики и хотелось бы, чтобы на внешнем контуре у него было всё спокойно. <...> На международные дела [Сунак] привлек, в общем, политического тяжеловеса — это Дэвид Кэмерон, один из самых известных британцев в мире», — считает Ткаченко.

По его мнению, Сунак привлек Кэмерона в международные дела для того, чтобы достойно представлять Великобританию на международной арене.

Газовая акция: к чему могут привести демонстрации в поддержку Палестины
И почему Энтони Блинкен так и не добился успеха в Турции

Ранее в понедельник газета The Telegraph сообщила, что экс-премьера Великобритании Дэвида Кэмерона назначили новым главой министерства иностранных дел (МИД) страны.

До этого в этот день, 13 ноября, Риши Сунак отправил в отставку главу МВД Суэллу Браверман. Такое решение было принято после того, как она опубликовала статью с критикой действий полиции во время протестов в поддержку Палестины. Телеканал Sky News отметил, что Сунак планирует объявить о кадровых перестановках в составе кабинета министров.

11 ноября газета The Guardian сообщила, что около 300 тыс. человек вышли на пропалестинскую демонстрацию в Лондоне с требованиями прекращения огня в секторе Газа и освобождении анклава. Полиция сообщила о задержании 92 крайне правых активистов.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа и вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023