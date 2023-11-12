В Лондоне прошла массовая демонстрация в поддержку Палестины

Примерно 300 тыс. человек вышли на пропалестинскую демонстрацию в Лондоне с требованиями о прекращении огня в секторе Газа и освобождения анклава. Об этом 11 ноября сообщили в газете The Guardian со ссылкой на лондонскую полицию.

«Полиция Лондона подтвердила, что около 300 тыс. людей собрались сегодня на пропалестинский марш», — говорится в сообщении.

Однако по оценкам организаторов демонстрации, участие в движении приняли примерно 800 тыс. человек. Также они ранее прогнозировали, что в марше против действий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа могут принять участие более полумиллиона человек, что сделало бы акцию самой масштабной с начала эскалации палестино-израильского конфликта.

Началу марша предшествовали стычки полиции с ультраправыми активистами, которые, по заявлению британских правоохранителей, «намеревались начать конфронтацию и насилие» с участниками пропалестинской демонстрации. Позднее полиция сообщила о задержании 92 крайне правых активистов. Правоохранители добавили, что с самим лондонским маршем «нет проблем», отметив, что люди двигались по установленному маршруту.

В последние недели акции в поддержку анклава в связи с обострением палестино-израильского конфликта проходят по всему миру. Так, 6 ноября активисты Dissenters заблокировали завод Boeing в американском штате Миссури с требованием остановить боевые действия в секторе Газа. В акции приняли участие около 75 человек.

Ранее, 5 ноября, на демонстрацию в поддержку Палестины тысячи протестующих собрались в центре Вашингтона. The Guardian предполагала, что это будет самый массовый в США протест с начала атак Израиля по сектору Газа. В этот же день в ходе пропалестинского митинга в Лондоне задержали 29 человек.

3 ноября в Стамбуле начался массовый двухдневный марш в поддержку Палестины и против военных баз США. До этого, 31 октября, протестующие ворвались в здание конгресса США с требованием прекратить огонь в секторе Газа во время выступления госсекретаря Энтони Блинкена.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа и вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, число погибших в секторе Газа превысило 11 тыс. человек, еще 27,5 тыс. пострадали. С израильской стороны погибли 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы хотят вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями и создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа со столицей в Восточном Иерусалиме.