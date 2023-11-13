Экс-премьер Британии Кэмерон станет новым главой МИД страны

Экс-премьера Великобритании Дэвида Кэмерона назначили новым главой министерства иностранных дел (МИД) страны. Об этом в понедельник, 13 ноября, сообщает газета The Telegraph.

Офис премьера страны в социальной сети X (бывш. Twitter) также заявил, что бывший глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли станет министром внутренних дел.

Ранее в этот же день премьер-министр страны Риши Сунак отправил в отставку главу МВД Суэллу Браверман. Такое решение было принято после того, как она опубликовала статью с критикой действий полиции во время протестов в поддержку Палестины. Телеканал Sky News отметил, что Сунак планирует объявить о кадровых перестановках в составе кабинета министров.

Ранее, 11 ноября, газета The Guardian сообщила, что около 300 тыс. человек вышли на пропалестинскую демонстрацию в Лондоне с требованиями о прекращении огня в секторе Газа и освобождении анклава. Полиция сообщила о задержании 92 крайне правых активистов.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа и вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы хотят вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями и создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа со столицей в Восточном Иерусалиме.