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СМИ сообщили об увольнении главы МВД Британии Браверман

Sky News: премьер Британии Сунак уволил главу МВД Браверман
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Фото: REUTERS/POOL
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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отправил в отставку главу МВД Суэллу Браверман. Об этом в понедельник, 13 ноября, сообщил телеканал Sky News.

Такое решение он принял после того, как Браверман опубликовала статью с критикой действий полиции во время протестов в поддержку Палестины.

Как отмечает телеканал, в понедельник Сунак планирует объявить о кадровых перестановках в составе кабинета министров.

«Премьер-министр вынужден был принять меры после того, как госпожу Браверман обвинили в подрыве оперативной независимости полиции и доверия общества к ней», — говорится в публикации.

В статье для газеты The Times она охарактеризовала протесты в поддержку Палестины как «марши ненависти», сравнила их с акциями ирландских республиканцев в Северной Ирландии и заявила, что полиция «подыгрывает левым активистам».

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Ранее, 11 ноября, газета The Guardian сообщила, что около 300 тыс. человек вышли на пропалестинскую демонстрацию в Лондоне с требованиями о прекращении огня в секторе Газа и освобождения анклава. Полиция сообщила о задержании 92 крайне правых активистов.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы хотят вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями и создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа со столицей в Восточном Иерусалиме.

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