Фунт назначения: британские компании недовольны санкциями против РФ

Ряд британских компаний недовольны санкционной политикой Лондона в отношении России, рассказали «Известиям» в палате лордов парламента Соединенного Королевства . При этом организации не заявляют об этом публично, вместо этого ища способы обойти рестрикции, в том числе торгуя через дочерние компании в других странах . Несмотря на сложившуюся ситуацию, обсуждение перспектив смягчения антироссийских санкций в парламенте Британии не ведется, и эта тема, по словам политиков, «окутана завесой молчания». По мнению экспертов, ждать смены курса Лондона, по крайней мере, до парламентских выборов в 2024 году точно не стоит .

Экономические последствия

Начало третьего десятилетия XXI века оказало огромное негативное влияние на развитые экономики мира — в 2020-м планета столкнулась с пандемией коронавируса и ее глобальными последствиями, а в 2022-м началась спецоперация на Украине, за которой последовали беспрецедентные санкции так называемого «коллективного Запада» в отношении Москвы. За это время было принято 11 пакетов рестрикций ЕС, введено большое количество ограничительных мер со стороны США и партнеров, в том числе Великобритании.

Однако в результате под ударом, вопреки западным ожиданиям, оказалась не только РФ, но и сами инициаторы санкционного давления. Так, согласно результатам анализа The Financial Times, крупные европейские компании понесли на российском рынке убытки как минимум на сумму в размере €100 млрд после начала СВО. В издании подчеркнули, что 176 компаний зафиксировали «обесценение активов, расходы, связанные с обменом валюты и другие разовые расходы в результате продажи, закрытия или сокращения» бизнеса в РФ.

Вместе с тем, наибольшие убытки понесли энергетические компании. Так, три крупных нефтегазовых корпорации — британские BP, Shell и французская TotalEnergies — в общей сложности потеряли €40,6 млрд.

— Ряд компаний недовольны, но они мало что заявляют публично, просто ищут способы обойти санкции , — рассказал «Известиям» член палаты лордов британского парламента Ричард Бэлф.

По его словам, один из способов — торговля через дочерние компании, расположенные в странах, «придерживающихся более спокойных взглядов» в отношении России .

К слову, в конце июля газета The Times со ссылкой на полученные торговые данные сообщила, что Лондон, несмотря на антироссийские заявления, не запрещает своим производителям экспортировать в РФ оборудование для горнодобывающей промышленности и добычи ископаемого топлива . В частности, речь шла о компании Hill & Smith, которая в отчете за прошлый год сообщила, что у нее нет прямых связей с российскими клиентами. Тем не менее одна из «дочек» — Bergen Pipe Supports (India) Private Limited — продолжает поставлять трубные опоры для крепления газопроводов на российский проект «Арктик СПГ-2».

Последние два года повлияли, однако, не только на компании, но и на обычных граждан Соединенного Королевства . Как отметили в парламенте, в 2021-м и 2022-м стоимость жизни в стране резко выросла, а в октябре прошлого года уровень инфляции достиг рекордных за более чем 40 лет уровне в 11,1% . Затем этот показатель начал снижаться, в июне составив 7,9%. Но это все равно больше, чем в той же Германии (6,8%), Италии (6,7%), Франции (5,3%) или в среднем в Еврозоне (5,5%).

Санкционная планка

Несмотря на все старания западных столиц, влияние рестрикций на Россию не столь существенно, как этого ожидали их инициаторы.

— Мои друзья в России говорят мне, что последствия не так серьезны, как утверждают правительства Великобритании и США , — отметил лорд Бэлф, добавив, что санкционная тематика «окутана завесой молчания».

По словам британского политика, вопрос о хотя бы частичном смягчении мер в отношении РФ в парламенте сейчас не обсуждается .

В настоящее время Соединенное Королевство выступает в качестве одного из флагманов санкционной политики, направленной против Москвы, напомнила ведущий научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк.

— Поэтому любые свидетельства, что правительство как-то смягчает свой тон в отношении РФ, будут означать, что они соглашаются с тем, что были не правы , — объяснила она «Известиям». — Учитывая, что следующий год решающий, грядут выборы в Великобритании, ожидать каких-то жестких и резких поворотов в политике по отношению к России не следует. Великобритания сейчас наиболее активно лоббирует ужесточение мер против Москвы, и на данном этапе никакая корректировка не представляется возможной.

Впрочем, эксперт не исключила, что вопрос о смягчении конечно может подниматься в парламенте. Однако это произойдет, лишь когда иссякнет антироссийская повестка . В настоящий момент ни один депутат не рискнет затронуть эту тему, поскольку это принципиальный момент во внешней политике Соединенного Королевства. Также подобные речи могут подорвать репутацию самого парламентария, подчеркнула Годованюк.

— Они со всех трибун говорят о том, что их главная цель заключается в том, чтобы Россия проиграла на Украине, а санкционное давление — это один из способов достичь этого поражения, — сказала она.

В июле министр иностранных дел королевства Джеймс Клеверли как раз подчеркнул, что санкции призваны «увеличить экономическое давление» на российское руководство в ответ на СВО.

Однако Москва не смотрит на это безучастно. Так, 8 августа президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому приостанавливается действие отдельных положений соглашении об избежании двойного налогообложения с недружественными странами. В список, в том числе, попала и Великобритания .

В тот же день Лондон принял решение расширить «черный список» за счет еще 22 физических и юридических лиц за пределами РФ, которые поддерживают СВО . В частности, под рестрикции попали две турецкие фирмы (Turkik Union и Azu International) из-за экспорта микроэлектроники в Россию, Aeromotus Unmanned Aerial Vehicles Trading LLC, расположенная в Дубае (ОАЭ) за «участие в поставках дронов и компонентов для них». Помимо этого, санкции коснулись иранских граждан и компаний, белорусских оборонных организаций, а также граждан Словакии и Швейцарии.

К тому же, список пополнился и тремя российскими фирмами за их роль «в закупке подпадающей под санкции Великобритании западной микроэлектроники». В общей сложности под британские санкции с февраля 2022 года попали свыше 1,5 тыс. россиян.