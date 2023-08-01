Потолочный круг: цена Urals превысила установленный Западом уровень

Средняя цена российской нефти сорта Urals в июле превысила нефтяной потолок — она составила $64,37 за баррель против $60, установленных западными странами с 5 декабря 2022 года. Об этом сообщил Минфин РФ. Эксперты полагают, что эта ограничительная мера вообще никогда не работала так, как задумывалось с момента ее введения. По их словам, перевозчикам в итоге удалось наладить логистику, а далее уже сработало коллективное сокращение добычи нефтяного картеля, что и привело к дефициту предложения на рынке. Как могут измениться цены на российскую нефть и почему санкционные механизмы Запада в отношении нашего сырья оказались не столь эффективными — разбирались «Известия».

Цифры с потолка

Мировые цены на нефть постепенно растут, а дисконт на российское сырье, напротив, сокращается. Изначально, после введения санкционных ограничений, наша нефть считалась токсичной, покупатели просто боялись ее приобретать, опасаясь штрафов .

— Но сейчас уже стало понятно, что покупать российскую нефть можно и ничего тебе за это не будет , — отметил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. — Наладилась логистика, был решен вопрос расчетов (в какой валюте, через какие банковские операции). Риски постепенно уходили, и скидка, которая должна была покрывать эти риски, уходила вместе с ними .

Дело в том, что данные агентства Argus по цене российской нефти, которыми обязан пользоваться Минфин в своих расчетах, уже более полугода не информативны . Argus, по словам специалиста, не перестроился и пытался рассчитать цену, какой она должна была бы быть в портах нидерландского Роттердама и итальянской Аугусты. А нашей нефти там не было с 5 декабря.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Но Argus опрашивает трейдеров, выясняет, сколько нефть стоит в портах отгрузки (прежде всего в Новороссийске) и выводит предположительную цену с учетом фрахта судов до Роттердама и Аугусты и стоимости страховки, — пояснил Игорь Юшков.

В реальности же российская нефть идет в Индию и Китай, что само по себе делает цены выше, так как больше транспортное плечо .

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов отметил, что дело даже не в самом агентстве Argus. Проблема в том, что использовать при расчетах цены в Роттердаме и Аугусте требует российское налоговое законодательство . Фактически Минфин вынужден пользоваться данными Argus, так как по закону должны быть использованы оценки именно зарубежных ценовых агентств .

«А их не так много, — указывает Фролов. — Причем такое агентство, как Platts, например, с РФ с марта 2022 года не сотрудничает ».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Говорить о том, что «потолок цен был пробит», исходя из информации Argus, не приходится, потому что эти данные носят весьма условный характер . Правда, Запад это никогда не смущало. И министерство финансов США, и Еврокомиссия с большим энтузиазмом говорили о том, что потолок цен работает, опираясь именно на расчеты ценового агентства .

Справка «Известий» В рамках санкционных ограничений в отношении России «большая семерка», Евросоюз, Австралия и ряд других стран 2 сентября 2022 года договорились ввести максимальную цену, по которой может продаваться российская нефть. Предельная стоимость барреля долго обсуждалась (так, Польша настаивала на $30), в итоге было принято решение ограничить цену $60. Владельцев танкеров обязали предоставлять подтверждение того, что перевозимая нефть закуплена по цене ниже этой стоимости, в противном случае вводился запрет на транспортировку. Аналогичные ограничения были введены для компаний, предоставляющих услуги по страховке танкеров. Потолок цен вступил в силу 5 декабря 2022 года. Крупнейшие покупатели российской нефти, Китай и Индия, инициативу не поддержали, а вице-премьер России Александр Новак предупреждал, что если потолок цен приведет к сокращению поставок из нашей страны, то это может обрушить глобальный рынок.

«Известия» направили запрос в Министерство энергетики, Минфин, компании «Роснефть», «Газпром нефть» и «Лукойл».

Потолок обвалился

Потолок изначально задумывался как некая лазейка, не столько позволяющая отечественным поставщикам продавать свою нефть на международных рынках, сколько призванная поддержать потребителей нефти , в том числе США и Евросоюз. Дело в том, что введение санкций должно было повлиять на уровень добычи в РФ и, соответственно, экспорта.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Он действительно снизился в марте и апреле 2022 года, но пострадала от этого не столько РФ, сколько потребители , — отметил Фролов.

Предполагалось, что выпадающие объемы российской нефти заместят поставки из Саудовской Аравии и ОАЭ, но этого не произошло. В итоге — страх дефицита и рост цен . А в той же Америке стоимость бензина на 50% состоит из цены сырья. И когда в США стоимость топлива в результате американских же санкций подскочила, правительство страны было вынуждено пойти на беспрецедентное использование нефтяных резервов .

G7 и Евросоюз оказались в ситуации, когда они ввели эмбарго, запрет на морскую транспортировку нашей нефти, которую другие поставщики оказались не в состоянии заместить . Фактически Европа и США сами же создали для мирового рынка угрозу дефицита. Но отказываться от ранее введенных запретов было нельзя по политическим соображениям. Для того чтобы нивелировать риск дефицита и сохранить российскую нефть на мировом рынке, и был введен потолок цен . Некое равновесие было достигнуто, но оно всё еще остается весьма шатким. И теперь, когда стало окончательно ясно, что потолок не сработал, его инициаторам следует вести себя максимально осторожно, полагает Фролов.

— Потолок поддерживает коалиция из стран «большой семерки», Евросоюза, а также Австралия, — напомнил эксперт. — Если сейчас начнутся очередные угрозы в адрес России (например, заявления о каких-то новых ограничительных мерах), это может привести к очередному витку паники на рынке, взлету цен и кризису .

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Это никому не нужно, и в первую очередь Соединенным Штатам, где до президентских выборов осталось чуть более года . Америка — не только один из крупнейших экспортеров, но и второй по величине в мире импортер нефти — не заинтересована в новом скачке топливных цен.

В то же время, по мнению эксперта, давление на трейдеров, работающих с российской нефтью, на ее покупателей и перевозчиков будет продолжаться. Идея здесь не в том, чтобы они прекратили покупать сырье из РФ, но в том, чтобы приобретали по максимально низким ценам, снижая доходы страны . Александр Фролов не исключил, что в ближайшее время может начаться серия «показательных порок неугодных» .

«А для особо непонятливых могут применяться и более радикальные средства», — считает Фролов.

Игорь Юшков уверен, что потолок вообще никогда не работал так, как задумывалось. Во-первых, даже когда российская нефть стоила ниже $60 за баррель, международный флот ее всё равно не перевозил . Во-вторых, помимо Urals, у России есть другие экспортные сорта: ESPO (идет по трубе Восточная Сибирь – Тихий океан), а также сахалинские «Сокол» и «Витязь».

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

— Ограничения работали в отношении любой российской нефти, а эти сорта никогда не торговались ниже $60 за баррель , — подчеркнул эксперт. — Причем флот для вывоза нефти этих сортов всегда находился.

Он полагает, что превышение нефтяного потолка не повлечет какие-то новые ограничительные меры со стороны Запада, так как это никому не выгодно . Эксперт отмечает, что если потенциальные ограничения будут угрожать поставкам российского сырья и пугать покупателя, это приведет лишь к росту мировых цен.

«Так было в 2022 году, когда цены в результате санкций ушли выше $100 за баррель, и до сих пор США и Европа разбираются с последствиями в виде высокой инфляции», — заключил эксперт.