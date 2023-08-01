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Потолочный круг: цена Urals превысила установленный Западом уровень

Подорожает ли еще отечественное сырье и почему санкционные механизмы не сильно сработали
Фото: AP
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Средняя цена российской нефти сорта Urals в июле превысила нефтяной потолок — она составила $64,37 за баррель против $60, установленных западными странами с 5 декабря 2022 года. Об этом сообщил Минфин РФ. Эксперты полагают, что эта ограничительная мера вообще никогда не работала так, как задумывалось с момента ее введения. По их словам, перевозчикам в итоге удалось наладить логистику, а далее уже сработало коллективное сокращение добычи нефтяного картеля, что и привело к дефициту предложения на рынке. Как могут измениться цены на российскую нефть и почему санкционные механизмы Запада в отношении нашего сырья оказались не столь эффективными — разбирались «Известия».

Цифры с потолка

Мировые цены на нефть постепенно растут, а дисконт на российское сырье, напротив, сокращается. Изначально, после введения санкционных ограничений, наша нефть считалась токсичной, покупатели просто боялись ее приобретать, опасаясь штрафов.

Но сейчас уже стало понятно, что покупать российскую нефть можно и ничего тебе за это не будет, — отметил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. — Наладилась логистика, был решен вопрос расчетов (в какой валюте, через какие банковские операции). Риски постепенно уходили, и скидка, которая должна была покрывать эти риски, уходила вместе с ними.

Дело в том, что данные агентства Argus по цене российской нефти, которыми обязан пользоваться Минфин в своих расчетах, уже более полугода не информативны. Argus, по словам специалиста, не перестроился и пытался рассчитать цену, какой она должна была бы быть в портах нидерландского Роттердама и итальянской Аугусты. А нашей нефти там не было с 5 декабря.

Нефть
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Но Argus опрашивает трейдеров, выясняет, сколько нефть стоит в портах отгрузки (прежде всего в Новороссийске) и выводит предположительную цену с учетом фрахта судов до Роттердама и Аугусты и стоимости страховки, — пояснил Игорь Юшков.

В реальности же российская нефть идет в Индию и Китай, что само по себе делает цены выше, так как больше транспортное плечо.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов отметил, что дело даже не в самом агентстве Argus. Проблема в том, что использовать при расчетах цены в Роттердаме и Аугусте требует российское налоговое законодательство. Фактически Минфин вынужден пользоваться данными Argus, так как по закону должны быть использованы оценки именно зарубежных ценовых агентств.

«А их не так много, — указывает Фролов. — Причем такое агентство, как Platts, например, с РФ с марта 2022 года не сотрудничает».

Нефть
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Говорить о том, что «потолок цен был пробит», исходя из информации Argus, не приходится, потому что эти данные носят весьма условный характер. Правда, Запад это никогда не смущало. И министерство финансов США, и Еврокомиссия с большим энтузиазмом говорили о том, что потолок цен работает, опираясь именно на расчеты ценового агентства.

Справка «Известий»

В рамках санкционных ограничений в отношении России «большая семерка», Евросоюз, Австралия и ряд других стран 2 сентября 2022 года договорились ввести максимальную цену, по которой может продаваться российская нефть. Предельная стоимость барреля долго обсуждалась (так, Польша настаивала на $30), в итоге было принято решение ограничить цену $60. Владельцев танкеров обязали предоставлять подтверждение того, что перевозимая нефть закуплена по цене ниже этой стоимости, в противном случае вводился запрет на транспортировку. Аналогичные ограничения были введены для компаний, предоставляющих услуги по страховке танкеров.

Потолок цен вступил в силу 5 декабря 2022 года. Крупнейшие покупатели российской нефти, Китай и Индия, инициативу не поддержали, а вице-премьер России Александр Новак предупреждал, что если потолок цен приведет к сокращению поставок из нашей страны, то это может обрушить глобальный рынок.

«Известия» направили запрос в Министерство энергетики, Минфин, компании «Роснефть», «Газпром нефть» и «Лукойл».

Потолок обвалился

Потолок изначально задумывался как некая лазейка, не столько позволяющая отечественным поставщикам продавать свою нефть на международных рынках, сколько призванная поддержать потребителей нефти, в том числе США и Евросоюз. Дело в том, что введение санкций должно было повлиять на уровень добычи в РФ и, соответственно, экспорта.

Нефть
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Он действительно снизился в марте и апреле 2022 года, но пострадала от этого не столько РФ, сколько потребители, — отметил Фролов.

Предполагалось, что выпадающие объемы российской нефти заместят поставки из Саудовской Аравии и ОАЭ, но этого не произошло. В итоге — страх дефицита и рост цен. А в той же Америке стоимость бензина на 50% состоит из цены сырья. И когда в США стоимость топлива в результате американских же санкций подскочила, правительство страны было вынуждено пойти на беспрецедентное использование нефтяных резервов.

G7 и Евросоюз оказались в ситуации, когда они ввели эмбарго, запрет на морскую транспортировку нашей нефти, которую другие поставщики оказались не в состоянии заместить. Фактически Европа и США сами же создали для мирового рынка угрозу дефицита. Но отказываться от ранее введенных запретов было нельзя по политическим соображениям. Для того чтобы нивелировать риск дефицита и сохранить российскую нефть на мировом рынке, и был введен потолок цен. Некое равновесие было достигнуто, но оно всё еще остается весьма шатким. И теперь, когда стало окончательно ясно, что потолок не сработал, его инициаторам следует вести себя максимально осторожно, полагает Фролов.

— Потолок поддерживает коалиция из стран «большой семерки», Евросоюза, а также Австралия, — напомнил эксперт. — Если сейчас начнутся очередные угрозы в адрес России (например, заявления о каких-то новых ограничительных мерах), это может привести к очередному витку паники на рынке, взлету цен и кризису.

Нефть
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Это никому не нужно, и в первую очередь Соединенным Штатам, где до президентских выборов осталось чуть более года. Америка — не только один из крупнейших экспортеров, но и второй по величине в мире импортер нефти — не заинтересована в новом скачке топливных цен.

В то же время, по мнению эксперта, давление на трейдеров, работающих с российской нефтью, на ее покупателей и перевозчиков будет продолжаться. Идея здесь не в том, чтобы они прекратили покупать сырье из РФ, но в том, чтобы приобретали по максимально низким ценам, снижая доходы страны. Александр Фролов не исключил, что в ближайшее время может начаться серия «показательных порок неугодных».

«А для особо непонятливых могут применяться и более радикальные средства», — считает Фролов.

Игорь Юшков уверен, что потолок вообще никогда не работал так, как задумывалось. Во-первых, даже когда российская нефть стоила ниже $60 за баррель, международный флот ее всё равно не перевозил. Во-вторых, помимо Urals, у России есть другие экспортные сорта: ESPO (идет по трубе Восточная Сибирь – Тихий океан), а также сахалинские «Сокол» и «Витязь».

нефть
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Ограничения работали в отношении любой российской нефти, а эти сорта никогда не торговались ниже $60 за баррель, — подчеркнул эксперт. — Причем флот для вывоза нефти этих сортов всегда находился.

Он полагает, что превышение нефтяного потолка не повлечет какие-то новые ограничительные меры со стороны Запада, так как это никому не выгодно. Эксперт отмечает, что если потенциальные ограничения будут угрожать поставкам российского сырья и пугать покупателя, это приведет лишь к росту мировых цен.инфографика

«Так было в 2022 году, когда цены в результате санкций ушли выше $100 за баррель, и до сих пор США и Европа разбираются с последствиями в виде высокой инфляции», — заключил эксперт.

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