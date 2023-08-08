«Выход из СНГ — чисто политическая ненависть к России, ничего больше»

Молдавия продолжит выход из соглашений Содружества Независимых Государств, поскольку Кишинев хочет полностью оборвать связи не только с организацией, но в целом с Россией , заявил в интервью «Известиям» глава делегации Молдавии в Межпарламентской ассамблее СНГ Адриан Лебединский. По его словам, денонсация ряда документов — проверка реакции молдавского общества на разрыв связей. Впрочем, такая политика лишь усугубляет и так непростую экономическую ситуацию в стране . Депутат отметил, что только за последний год республику покинуло около 100 тыс. граждан. Чем обернется для Кишинева обрушение связей с СНГ и каковы перспективы восстановления диалога с Москвой — в интервью политика «Известиям» .

«Начали с политических соглашений, но дойдут и до экономических»

— Молдавия за последние полгода объявила о денонсации ряда соглашений с СНГ, о выходе из Межпарламентской ассамблеи Содружества. Какие цели преследует президент Майя Санду — разрушить отношения с СНГ или более широко — с Россией в целом?

— Я думаю, и связи с Россией хотят полностью оборвать, и связи с СНГ . Запад очень не устраивает, что у Молдавии есть дополнительный рынок сбыта, хотят нас привязать только к своим рынкам.

Президент Молдавии Майя Санду на пресс-конференции во время своего визита в Румынию Фото: Global Look Press/Soeren Stache

— Но пока что Кишинев не разорвал соглашения, отвечающие экономическим интересам самой Молдавии. Зачем тогда запущен этот процесс? Это показательный демарш, элемент торга, демонстрация намерений для внутренней или внешней аудитории?

— Это всё делается для внешней аудитории. Кроме того, проверяют, какой будет реакция у граждан . Поэтому они начали с политических соглашений, но в конце концов дойдут и до экономических. Потому что по большому счету они уже за последние два года заблокировали очень много возможностей экономического обмена — в частности, с Российской Федерацией и другими странами СНГ.

Митинг в поддержку европейской интеграции в Кишиневе Фото: TASS/EPA/DUMITRU DORU

— Взамен освобождающейся ниши СНГ Кишинев рассчитывает получить приглашение в ЕС?

— Дело в том, что никто не ставит условием для входа в ЕС расторжение соглашений с СНГ. Это чисто политическая ненависть к Российской Федерации со стороны нынешнего руководства страны. Просто русофобия чистой воды, ничего больше.

Люди прекрасно понимают, что у нас должны быть хорошие отношения и с Востоком, и с Западом: мы находимся на перепутье. Если изучить нашу историю — уйма войн, торговые пути проходили через наши территории. Сейчас между нами пытаются построить железную стену — между Молдавией и всем, что связано с Востоком. Это не только о России и СНГ, это и КНР, потому что и Китай, и Индия — у них тоже нет доступа на наши рынки . Они (Запад. — «Известия») пытаются создать такие условия, чтобы нерентабельно было. Цены в пандемию [COVID-19] выросли от 7 до 14 раз за перевозку одного контейнера. Для бизнеса это просто крах . А учитывая цены на энергоносители, которые сформировались за этот год, то много бизнеса, который был конкурентоспособен, потому что была адекватная стоимость на энергоносители, — сейчас они просто закрылись.

Люди убегают из страны — за последний год порядка 100 тыс. человек уехали. Я понимаю, для России это ничто, а для Молдавии, где 2,5 млн избирателей, это очень много. Сейчас [власти] пытаются готовить законы, чтобы каким-то образом облегчить нахождение иностранцев на территории [страны], в том числе для рабочей силы. Но они будут неэффективны, пока энергетика будет дорогой.

Пассажиры в международном аэропорту Кишинева Фото: ТАСС/Вадим Денисов

— Куда чаще всего уезжают молдаване?

— Сейчас в Россию сложно ездить, учитывая дороговизну билетов. Но у нас большинство имеет двойное гражданство — и молдавское, и румынское. Соответственно, они спокойно могут находиться на территории Евросоюза, но я знаю, что много наших находится и на территории Соединенных Штатов, и Канады, по всему свету.

В России, мы не можем знать точно, сколько граждан Молдавии находится, потому что большинство из них уже получили гражданство. Соответственно, по учету России они не проходят как молдаване, а проходят как граждане РФ.

Но, учитывая последние демарши, которые [власти] сделали с сокращением штата посольства РФ в Молдавии, я очень надеюсь, что РФ не поступит зеркальным способом и не сократит наше [посольство], потому что там и так некому работать.

«Люди в большей массе даже не знают, что произошло»

— Вы говорите, что молдаване уезжают по экономическим причинам. А какие социально-политические промежуточные итоги управления Молдавией команды Санду вы можете назвать?

— Во-первых, закрыли все оппозиционные телевизионные каналы . Сейчас они принимают закон о создании «Национального центра информационной защиты и противодействия пропаганде — Патриот». У этой структуры будут полномочия цензурировать весь интернет, включая комментарии в Facebook (принадлежит компании Meta, признана в России экстремистской организацией. — «Известия»), в «Одноклассниках», TikTok и т.д . Я уже не говорю о Telegram-каналах, которые у них будет возможность закрывать.

Телевизионные каналы закрыли благодаря решению комиссии по чрезвычайной ситуации. Уже практически два года мы живем в [режиме] чрезвычайной ситуации . Ситуация очень сложная. [Властям] удобно работать таким образом, потому что они могут проводить любые свои решения через эту комиссию, им не нужно решение парламента. И они будут продлевать эту ситуацию, потому что с момента, когда прекратится действие чрезвычайной ситуации, все их решения отменятся.

В отношении оппозиции — у нас у всех уголовные дела, прессинг идет огромный, у них огромные возможности административного ресурса.

Фото: TASS/EPA/DUMITRU DORU

— А возможен вариант переноса президентских выборов, которые намечены на 2024-й, если режим ЧС продолжит действовать?

— Всё зависит от решения парламента, потому что у нас были такие решения в 2020 году, когда был COVID-19, чтобы перенести досрочные местные выборы. И тогда Конституционный суд отменил это положение. Я думаю, что сейчас они тоже не рискнут переносить или отменять выборы.

— Тема СНГ и разрушающихся отношений с Россией присутствует в обществе? Насколько людей волнует эта тема?

— Людям это интересно, особенно бизнесу и тем, у кого есть родственники в СНГ. Для них это, бесспорно, больно. Но, учитывая информационный фон, который сейчас создает власть, информация о протестах или вспышках недовольства гасится, она нигде не проходит. Люди в большей массе даже не знают, что произошло .

Сообщают — расторгли какое-то соглашение [с СНГ], реакция — у нас много этих соглашений, оно не действующее, оно не нужное.

Но у нас уже есть эффект. Стрельба в аэропорту, когда человек, который находился в международном розыске, убил здесь людей (вечером 30 июня гражданин Таджикистана открыл стрельбу в аэропорту Кишинева, два человека погибли. — «Известия»). Мы за несколько месяцев до этого отозвали своего представителя из органов СНГ по сотрудничеству правоохранительных органов. Это уже первая ласточка.

Фото: TASS/Zuma

Практически каждую неделю правительство отменяет пару соглашений, объясняя это тем, что у нас есть двусторонние отношения. Это абсурд . Но некому объяснять — у них 63 мандата. Если получается, что у них нет кворума, они просто не проводят заседания. А когда у них есть кворум, они ставят [вопросы] на голосование.

Единственный выход, который у нас есть, — это объяснять внешним партнерам, что это неправильно, что эти решения должны приниматься консенсусом и есть решения, которые не надо трогать. Надо созидать что-то новое, но они пошли по повестке уничтожения всего, что есть, включая и исторические ценности.

Уверен, что в ближайшем будущем у нас произойдет то же, что происходит в других европейских странах, — наши будут бороться с памятниками , на местном уровне уже есть такие решения, где большинство у PAS (партия Санду «Действие и солидарность». — «Известия»).

«Без связи с СНГ нас просто сотрут»

— Экс-президент Игорь Додон заявлял, что новая власть Молдавии отменит решения предыдущей относительно СНГ. Насколько это возможно и не успеет ли Кишинев разрушить отношения настолько, что придется заново их отстраивать?

— Бесспорно, нужно будет отстраивать. Если мы говорим об МПА СНГ, с момента, когда они приняли решение во втором чтении, они должны были отправить в секретариат СНГ, там это решение должно полгода пролежать, после этого автоматически выходим. А чтобы войти обратно, нам надо будет проходить всю процедуру. Просто отменить наши решения — оно ничего не даст на уровне остальных государств. Это нужно будет заново договариваться, опять входить, опять подписывать. Будут определенные сложности. Нужно будет договариваться отдельно — по каждому протоколу, по каждому меморандуму. Я думаю, что это займет годы. Посмотрите, сколько лет заняло, чтобы мы вошли в СНГ , сколько лет заняло, чтобы мы подписали первые соглашения. Это не будет так легко. Тем более что сейчас на уровне СНГ тоже разные видения есть.

Тут должна быть очень сильная политическая воля наших партнеров по СНГ. Если руководство стран будет единогласно в том, что срочно нужно спасать ситуацию и Молдавию восстанавливать во всех этих соглашениях, то это можно будет сделать за год-два. А если там начнутся какие-то перетряски, кто-то не будет согласен, то, я думаю, это может занять и 10 лет.

Заседание парламента Молдавии Фото: TASS/EPA/DUMITRU DORU

— Что потеряет Молдавия после выхода из Межпарламентской ассамблеи СНГ?

— Во-первых, своих граждан. Потому что с теми людьми, которые находятся на территории РФ или на территории стран СНГ, у которых есть даже двойное гражданство, но которые сохранили молдавское гражданство, со временем мы потеряем связь. По большому счету это люди, которые забудут свои корни. Это первое — мы должны сохранить нашу историю .

Второе — сохранить наши ценности — традиционные, семейные, религиозные. Без связи с СНГ нас просто сотрут . Посмотрите, за последние годы парад ЛГБТ — уже норма у нас. Фактически церковь пытаются потихоньку отстранить. Появилось очень много разных культов, сект и так далее. И таким образом пытаются нашу связь с российской церковью, с нашими корнями устранить.

Ну и экономика — бесспорно, она нужна для того, чтобы жить. Но когда на первый план ставят экономику, а не мораль, то, к сожалению, у этих стран будущего нет . Я был не в одной стране — в Европе, в Америке — я не вижу там будущего, поскольку там морали уже нет, там ценностей нет.

Но повторюсь: экономика очень важна, для наших людей очень удобно работать со странами СНГ, особенно тем, кому за 40, — они свободно общаются на русском языке. Многие общаются уже на английском. Мы оставались мостом между Востоком и Западом, в этом была наша изюминка.

Все понимали, что конфликт между Востоком и Западом рано или поздно возникнет. Очень не хотелось, чтобы он был военным, мы думали, что это будут какие-то санкции — такого плана. Но сейчас конфликт на Украине на нашей экономике очень пагубно отразился. Во-первых, логистика подорожала очень сильно. Соответственно, мы стали неконкурентоспособны. Даже наши яблоки, фрукты, овощи, которые востребованы на рынках СНГ, — сейчас поставить туда очень сложно . А если еще перекроются каналы через Беларусь, то остается единственный путь — морской. А это надо ехать через Румынию, а им сейчас это неинтересно, потому что там тоже очень дорого.